Polideportivo
24 de marzo de 2026 - 06:25

Caída de Odermatt acerca el Globo de Cristán de gigante al brasileño Pinheiro Braathen

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Redacción deportes, 24 mar (EFE).- El brasileño Lucas Pinheiro Braathen está a un paso de conseguir el Globo de Cristal de eslalon gigante tras imponerse en la primera manga de las Finales de la Copa del Mundo de esquí alpino que se están disputando en Lillehammer (Noruega) y salirse el suizo Marco Odermatt.

Por EFE

El helvético, que ya tiene la general asegurada y aspiraba a alograr su tercer pleno seguido, no pudo completar la primera bajada del gigante tras un error y una posterior caída, y 'entregaría' la corona de esta disciplina al campeón olímpico en Milán-Cortina si este acaba cuarto o mejor en la segunda manga.

Pinheiro Braathen, de 25 años, paró el crono en 1:11.24, con el que superó al austríaco Stefan Brennsteiner (+0.21), al suizo Loid Meillard (+0.63), al alemán Fabian Gratz (+0.77) y al noruego Atle Lie McGrath (+0.97).

De mantenerse las posiciones, tras esta primera bajada el brasileño sería campeón de gigante con 52 puntos de ventaja sobre Odermatt, mientras que Meillard sería tercero a 81.

No obstante, si Meillard acaba ganando y Pinheiro Braathen no acaba en el podio, la victoria en la general de la disciplina sería para el suizo.

La segunda manga se disputará a partir de las 12.30 (11.30 GMT).