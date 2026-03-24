Caída de Odermatt acerca el Globo de Cristán de gigante al brasileño Pinheiro Braathen

El helvético, que ya tiene la general asegurada y aspiraba a alograr su tercer pleno seguido, no pudo completar la primera bajada del gigante tras un error y una posterior caída, y 'entregaría' la corona de esta disciplina al campeón olímpico en Milán-Cortina si este acaba cuarto o mejor en la segunda manga.

Pinheiro Braathen, de 25 años, paró el crono en 1:11.24, con el que superó al austríaco Stefan Brennsteiner (+0.21), al suizo Loid Meillard (+0.63), al alemán Fabian Gratz (+0.77) y al noruego Atle Lie McGrath (+0.97).

De mantenerse las posiciones, tras esta primera bajada el brasileño sería campeón de gigante con 52 puntos de ventaja sobre Odermatt, mientras que Meillard sería tercero a 81.

No obstante, si Meillard acaba ganando y Pinheiro Braathen no acaba en el podio, la victoria en la general de la disciplina sería para el suizo.

La segunda manga se disputará a partir de las 12.30 (11.30 GMT).