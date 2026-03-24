El IPC traslada a World Triatlón el positivo del brasileño Nuenes Cordeiro en París 2024

El IPC ha trasladado el expediente para que World Triatlón, responsable también de la modalidad paralímica, determine cualquier otra consecuencia aplicable al atleta de acuerdo con las normas antidopaje de dicha federación, incluido cualquier periodo de inhabilitación.

Cordeiro dio positivo por una sustancia prohibida (el esteroide 19-norandrosterona) en una muestra de orina proporcionada en competición el 2 de septiembre de 2024, durante la prueba masculina de paratriatlón PTS5 en los Juegos, recordó el IPC, que fue responsable del programa antidopaje de los Juegos.

El deportista, primer brasileño que ganó una medalla en paratriatlón, negó la acusación y solicitó una audiencia para impugnar la comisión de la infracción.

La audiencia se celebró el 28 de enero pasado en el Tribunal Antidopaje Independiente del IPC, que ratificó la acusación, dictaminó que el atleta había cometido una infracción y aplicó la totalidad de las consecuencias solicitadas por el Comité Paralímpico Internacional.

Por ello, los resultados obtenidos por el atleta en la competición masculina PTS5 de los Juegos de París 2024 quedaron anulados, con las consecuencias derivadas, que incluyen la pérdida de la medalla, puntos y premios. Todos los demás resultados obtenidos por el atleta en los Juegos también quedaron descalificados.

"Como firmante del Código Mundial Antidopaje, el IPC mantiene su compromiso con un entorno deportivo libre de dopaje en todos los niveles", aseguró el organismo, que ha establecido su propio código de acuerdo a este y sus estándares, "con la esperanza de que, bajo el espíritu deportivo, lidere la lucha contra el dopaje en el deporte para atletas con discapacidad".