El regreso de Ilia Malinin marca unos Mundiales de patinaje artístico con muchas bajas

Solo la pareja de danza sobre hielo formada por los franceses Laurence Fournier Beaudry y Guillaume Cizeron tratarán de buscar el doblete de oros olímpico y mundial. Mikhail Shaidorov (individual masculino), Alysa Liu (individual femenino) y los japoneses Riku Miura y Ryuichi Kihara (parejas) han elegido terminar su temporada antes de esta competición.

Las primeras medallas se repartirán el jueves 26 de marzo en la categoría de parejas. Sin Miura y Kihara, que también defendían el oro mundial, los favoritos son los georgianos Anastasiia Metelkina y Luka Berulava, cuyo estado de forma, después de proclamarse campeones de Europa y plata olímpica, está fuera de duda.

Tampoco estarán en Praga los italianos Sara Conti y Niccolò Macii, cuartos en Milán-Cortina. Los alemanes Minerva Fabienne Hase y Nikita Volodin, plata en 2025, tendrán una oportunidad muy clara de mejorar el color del metal que obtuvieron en los Juegos, que fue de bronce.

Después se resolverá la competición femenina, el viernes 27. Sin Alysa Liu, todos los ojos estarán puestos en la japonesa Kaori Sakamoto, quien decidió posponer su retirada, prevista para después de los Juegos, para intentar marcharse con un oro. Sakamoto fue segunda en el Mundial de 2025 y en Milán-Cortina.

Como sucedió en los Juegos, no hay favoritas claras. La estadounidense Amber Glenn y la japonesa Ami Nakai, de las pocas mujeres capaces de hacer un triple Axel, podrían aspirar al oro si no fallan. También competirán por el podio la surcoreana Hae-in Lee y la estonia Niina Petrokina, campeona de Europa.

Para el sábado 28 restarán la competición masculina y la danza sobre hielo. El estadounidense Ilia Malinin, campeón del mundo en las dos últimas ediciones, patinará con el recuerdo de su colapso bajo la presión olímpica. En Milán-Cortina, Malinin fue el mejor en el programa corto, pero falló en cinco de los siete saltos cuádruples que tenía previstos en su programa libre.

El gran favorito para el oro terminó octavo y abrió las puertas del podio. El campeón olímpico fue el kazajo Mikhail Shaidorov, que no estará en los Mundiales. Los otros favoritos, por tanto, son los japoneses Yuma Kagiyama y Shun Sato, plata y bronce respectivamente en Milán-Cortina.

El broche de los Mundiales lo pondrá la danza sobre hielo. Laurence Fournier Beaudry y Guillaume Cizeron parten como claros favoritos, ya que no tendrán como rivales a los estadounidenses Madison Chock y Evan Bates, que se quedaron a 1,43 puntos de arrebatarles la primera plaza a los franceses en Milán-Cortina.

Los canadienses Piper Gilles y Paul Poirier, vigente plata, y los británicos Lilah Fear y Lewis Gibson, vigente bronce, volverán a pelear por estar en el podio. No tendrán que superar a los italianos Charlène Guignard y Marco Fabbri, cuartos en Milán-Cortina y también ausentes del Mundial.

En las dos últimas categorías tiene representación España. Tomàs Guarino, una vez superada la polémica por la música de los 'Minions' de su programa corto, aspira a mejorar su vigésimo puesto mundial de 2025.

La pareja de danza sobre hielo formada por Olivia Smart y Tim Dieck, novenos en los Juegos, querrá seguir progresando, después de ser sextos en el último Mundial. No estarán Sofía Val y Asaf Kazimov, 19.º en Milán-Cortina, después de que el segundo fuera operado de apendicitis en las últimas semanas.

11:30 - individual femenino - programa corto

11:30 - individual masculino - programa corto

11:30 - danza sobre hielo - danza rítmica

18:00 - individual femenino - programa libre

12:30 - individual masculino - programa libre