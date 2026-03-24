Este jueves arranca la COP EXPO 2026: Salto a los ASU2031

La COP Expo es la mayor feria integral del deporte en Paraguay, marcando un hito rumbo a los Panamericanos ASU2031. El evento arranca este jueves, hasta el domingo, de 10:00 a 20:00, en el Parque Olímpico de Luque.

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Al igual que otros campeones olímpicos que se darán cita en este evento sinigual en nuestro país, “Maligno”, el pedalista campeón olímpico de BMX Freestyle en París 2024, brindará exhibiciones para el deleite del público amante de las disciplinas presentes en las justas de los 5 anillos.

*Maligno del biciclo. Torres hará su exhibición y contacto con el público mañana a la tarde, sumándose luego a la Vuelta Ciclística, prevista para este viernes, con arranque a las 10:00.

Maligno hizo historia en París al conquistar la presea dorada, y ser el primer argentino en consagrarse en esta disciplina olímpica de acrobacia, trucos, giros y saltos en un circuito de rampas y obstáculos.

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* Atletas distinguidos. Además del medallista olímpico argentino, varios referentes en otras disciplinas darán realce al evento, como el gimnasta brasileño Arthur Zanetti, campeón olímpico y mundial, al igual que de tres referentes del patinaje mundial: Julika, Danilo Senna y Nicoly Machado.

También estarán más de 30 atletas paraguayos de diversas disciplinas formarán parte de esta gran vidriera deportiva, que refleja el crecimiento del ecosistema deportivo nacional.

* Entrada. La entrada es gratuita, previa gestión en el sitio web oficial https://copexpo.com.py/, donde también se pueden adquirir los tickets para los cursos, la Tirikarrera, los paseos y demás actividades especiales.