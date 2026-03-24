Futsal/Fútbol: Proyecto Colonial

La rueda de prensa tuvo lugar en el Salón Ñandutí del emblemático Hotel Guaraní, con presencia de los impulsores del proyecto del club y del Centro de Desarrollo Deportivo (CDD), encabezados por José Luis Alder (Vicepresidente de Colonial, miembro del Consejo Ejecutivo de la APF y miembro de la Comisión Futsal de la FIFA), Carlos Alberto González Báez (Presidente del Colonial) y Hugo Fernández (Presidente del CDD), respectivamente.

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El Sport Colonial milita en la Primera C de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) y en la Liga Premium del Futsal FIFA/APF.

El lema de la empresa es “De la calle a la cancha y de la cancha al mundo”, pues sabido es que la cancha de fútbol se encuentra en una zona sensible y humilde de la capital, el barrio Santa Ana.

* ¿Cómo se hará? De acuerdo a las explicaciones del profesor Dilso Jr., actual Coordinador General de Futsal del Club Fluminense, quien asumirá el rol de coordinador principal de este proyecto, empleará un proceso similar al del “Flu”, que los atletas practiquen el futsal y luego vendrá la transición hacia el fútbol.

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Es decir, este enfoque establece que los atletas inicien su desarrollo en el futsal (cancha de dimensiones menores al fútbol 11), donde los jugadores adquieren los fundamentos técnicos, velocidad de decisión y comprensión del juego, para luego evolucionar de manera planificada hacia el fútbol de campo (cancha grande), maximizando su rendimiento competitivo.

Recordemos que en Colonial –cuna del futsal y múltiple campeón– surgieron futbolistas como Julio dos Santos, Jorge “Achu” Achucarro, Jorge “Pollo” Recalde, Rodrigo Alborno, Víctor Rivarola, entre muchos otros.

Colo CDD se plantea como una plataforma inclusiva, abierta a atletas de todos los segmentos sociales y estudiantes de distintos colegios, promoviendo alianzas con instituciones educativas y apostando a la formación integral del deportista.

Sport Colonial y CDD serán en adelante socios estratégicos, una plataforma estratégica para potenciar la estructura formativa y la proyección internacional del proyecto inclusivo, con oportunidades para los atletas en el fútbol profesional y en el sistema universitario del exterior, incluyendo becas en los Estados Unidos.