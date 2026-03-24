Magnus Cort Nielsen: "Después de un año duro, estoy muy contento de volver a ganar"

"He vuelto a ganar después de pasar momentos difíciles. El año pasado estuve enfermo durante el Tour de Francia, pero seguí luchando. Es la primera vez que me siento bien desde el pasado mes de mayo. Ha sido un año de mucha lucha, por lo que estoy muy contento de estar aquí y ser capaz de ganar otra vez", aseguró Cort Nielsen.

El veterano ciclista danés, que en su palmarés cuenta con dos victorias de etapa en el Tour de Francia y otras seis en La Vuelta, fue el más rápido en la meta ubicada en Banyoles (Girona, noreste de España), lo que le permitió colocarse en segunda posición de la general, con el mismo tiempo que el líder de la carrera, el francés Dorion Godon (Ineos Granadiers).

Como el vencedor de la primera etapa, Cort Nielsen tiene una vinculación con Cataluña, pues en sus primeros años como profesional vivió en la provincia de Girona, lugar de residencia de muchos corredores del pelotón. "He recorrido muchas veces estas carreteras. Es como ganar en casa", explicó.

Sobre la etapa, Cort Nielsen agradeció el esfuerzo de su equipo, que en los últimos metros le aupó hasta las primeras posiciones.

"El equipo no ha parado de creer en mí. Me han llevado desde las últimas hasta las primeras posiciones y, después, he podido apretar en los últimos metros. Estoy muy contento", concluyó.