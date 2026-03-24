Shiffrin se impone en el eslalon pero Aicher demora su conquista del gran Globo de Cristal

Shiffrin, ganadora de la Copa del Mundo en cinco ocasiones (2017, 2018, 2019, 2022 y 2023), necesitaba vencer en Hafjell y que la germana no acabara en el podio. Con este resultado, en la general la norteamericana suma 980 puntos, 85 más que su rival, a falta del gigante del miércoles.

La esquiadora de Val, que sí que hace tiempo se proclamó campeona de la especialidad, se comportó de nuevo con su brillantez y su precisión habitual, sobre todo en la primera manga, en la que se impuso con un tiempo de 1:07.79:

La estadounidense, bicampeona olímpica de la prueba técnica, aventajó en nada menos que en 1.10 a la suiza Wendy Holdener, en 1.12 a su compatriota Paula Moltzan y en 1.38 a la alemana Emma Aicher, cuarta, y en la segunda completó otra buena bajada para amarrar un nuevo triunfo.

Aicher se aseguró el podio, fue superada por Holdener por tan solo cuatro centésimas y Shiffrin dio el golpe de gracia con solvencia para lograr con absoluta claridad su victoria 110 en la Copa del Mundo y 1.32 de ventaja sobre la suiza y 1.36 respecto a la alemana.

A parte de la lucha por el triunfo y la general de la Copa del Mundo, sobresalió la joven italiana de 17 años Anna Trocker, campeona mundial junior, que logró una brillante novena plaza tras ser la mejor en la segunda manga.