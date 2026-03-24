Tiger Woods regresa para jugar la final de la TGL tras casi dos años de inactividad

El conjunto de la Costa Oeste está formado por los estadounidenses Collin Morikawa y Sahith Theegala, junto a los ingleses Justin Rose y Tommy Fleetwood.

Este lunes, LAGC se impuso por 6-5 a Jupiter Links en el primer partido de la serie por el título, al mejor de tres, después de que Theegala sumara dos puntos decisivos en el hoyo “Stone & Steeple”, lo que les permitió adelantarse 1-0.

Woods, que ha estado trabajando con su equipo como asesor, volverá este martes a la alineación para al segundo partido y participará de nuevo si consiguen forzar un tercero.

El ganador del duelo sustituirá al vigente campeón, el Atlanta Drive GC, que ganó al New York Golf Club en las final inaugural de la TGL el año pasado, pero que cayó en semifinales tras perder contra LAGC esta temporada.

La última vez que Woods participó en un torneo de golf completo fue cuando no superó los clasificatorios en el Campeonato Abierto de 2024 en Royal Troon (Escocia), aunque en febrero ya dejó la puerta abierta a participar en el próximo Masters de Augusta, el 'primer' grande de la temporada, que tendrá lugar en abril.

Preguntado la semana pasada sobre si jugará el Masters, Woods respondió: "Ya dije que estoy trabajando en ello. (...) La operación de sustitución de disco no es precisamente divertida (...). Me han hecho muchas intervencione antes de eso, por lo que el cuerpo no se recupera tan bien como cuando tenía 24 años. No se recupera del todo. Así que tengo días buenos en los que puedo hacer prácticamente de todo y otros en los que me cuesta incluso moverme".

El veterano golfista estadounidense, que cumplió 50 años en diciembre, lleva alejado de los campos desde 2024, tras romperse el tendón de Aquiles y somerterse a su séptima operación de espalda.