Axel Laurance, primer líder de la Semana Coppi e Bartali

Laurance (Calan, 24 años), campeón del mundo en ruta sub-23 en 2023, fue el más rápido en un esprint bien lanzado por su equipo y puso levantar los brazos por delante del suizo Mauro Schmid (Jayco Alula) y del italiano Diego Ulissi (Astana). El tiempo del pelotón fue de 3h 44.52, a una media de 42,9 km/hora.
El ciclista francés firmó su segunda victoria de la temporada después de la alcanzada en el Tour de Provence, la séptima de su trayectoria profesional.
Laurance defenderá el jersey de líder que vestirá este jueves, cuando se dispute la segunda etapa entre Lodi y Massalengo, de 158 kilómetros.