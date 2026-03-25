Polideportivo
25 de marzo de 2026 - 11:55

Axel Laurance, primer líder de la Semana Coppi e Bartali

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Redacción deportes, 25 mar (EFE).- El francés Axel Laurance (Ineos Grenadiers) es el primer líder de la 41ª edición de la Semana Coppi e Bartoli al imponerse en la primera etapa disputada entre Barbaresco y Barolo, de 161,1 kilómetros.

Por EFE

Laurance (Calan, 24 años), campeón del mundo en ruta sub-23 en 2023, fue el más rápido en un esprint bien lanzado por su equipo y puso levantar los brazos por delante del suizo Mauro Schmid (Jayco Alula) y del italiano Diego Ulissi (Astana). El tiempo del pelotón fue de 3h 44.52, a una media de 42,9 km/hora.

El ciclista francés firmó su segunda victoria de la temporada después de la alcanzada en el Tour de Provence, la séptima de su trayectoria profesional.

Laurance defenderá el jersey de líder que vestirá este jueves, cuando se dispute la segunda etapa entre Lodi y Massalengo, de 158 kilómetros.