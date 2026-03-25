Distinción a Dani Vallejo por ingresar al Top 100 de la ATP

Dani llegó a ubicarse en el puesto 99 del ranking de la ATP, luego de estar acariciando a la selecta centana de raquetas del mundo desde hace unos meses.
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El evento contó con la presencia de autoridades del club, socios e invitados especiales.
El presidente del Comité de Tenis, Guillermo Guerreño, recordó los inicios de Vallejo y destacó su trayectoria, evocando el momento en que el jugador alcanzó el puesto número 1 del ranking junior a nivel mundial, en agosto del 2022, a los 18 años.
La presidente del club, Carolina Molinas, manifestó el orgullo institucional que representa Vallejo para el CIT.
Por su parte, el tenista recordó su infancia en esta institución, donde comenzó a forjar su camino.