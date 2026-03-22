Polideportivo
22 de marzo de 2026 - 22:54

Paraguay Open de Tenis: Gianluca Cadenasso, campeón de la edición 2026

El italiano Gianluca Cadenasso se consagró en el Paraguay Open.
El italiano Gianluca Cadenasso se consagró en el Paraguay Open.CABALLERO

El tenista italiano Gianluca Cadenasso (21 años, ATP 184) se consagró campeón del Paraguay Open 75, correspondiente al Challenger Tour de la ATP, que se celebró hasta este domingo en las canchas de arcilla del Rakiura.

Por ABC Color

El italiano se impuso en sets corridos al uruguayo Franco Roncadelli (26 años, ATP #332), verdugo de Daniel Vallejo en segunda ronda, ganando por 7-6(5) y 6-0, en 1 hora y 48 minutos de partido, para ganar el certamen de mayor prestigio internacional en el firmamento tenístico paraguayo.

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* Sudamericanos, en dobles. En dobles, el título del Paraguay Open se quedó en sudamérica, con la victoria de la dupla compuesta por el argentino Mariano Kestelboim y el brasileño Marcelo Zormann, que se impusieron por 6-4 y 7-5 a sus pares estadounidenses Mac Kiger y Reese Stalder.

* Horizonte de Dani. Daniel Vallejo reinicia su recorrido el 30 de marzo en el US Men’s Clay Court Championship, ATP 250 que se disputa en Houston.

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Posteriormente, jugará desde el 6 de abril en la Copa Internacional de Tenis de Campinas, en Brasil.

La gira europea comenzará con el prestigioso Mutua Madrid Open, el 18 de abril. Luego, Vallejo podría tener acción el 27 de abril en un Challenger 175 aún por confirmar, con sedes posibles en Cerdeña o Aix-en-Provence.

El calendario continuará el 2 de mayo en el Internazionali BNL d’Italia en Roma. Más adelante, competirá el 11 de mayo en la Copa Faulcombridge, en Valencia, luego desde el 18 en el Bitpanda Hamburg Open, antes de cerrar su participación en uno de los torneos más emblemáticos del tenis: Roland Garros, que comenzará el 25 de mayo en París.