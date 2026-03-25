Polideportivo
25 de marzo de 2026 - 14:50

El alemán Zverev va al encuentro de Cerúndolo

Alexander "Sascha" Zverev (28 años) buscará contra el argentino Francisco Cerúndolo su paso a las semifinales del Masters 1000 de Miami.
Alexander "Sascha" Zverev (28 años) buscará contra el argentino Francisco Cerúndolo su paso a las semifinales del Masters 1000 de Miami.Alberto Boal

El alemán Alexander Zverev, cuarto de la clasificación mundial, se clasificó este martes para los cuartos de final del Masters 1000 de Miami al ganar al francés Quentin Halys por 7-6 (7/4) y 7-6 (7/1). Su próximo rival será el argentino Francisco Cerúndolo.

Por ABC Color

Este choque entre buenos sacadores se resolvió en dos juegos decisivos, donde Alexander Zverev impuso su mayor experiencia y sangre fría en los momentos clave que deciden los partidos contra el peligroso Quentin Halys.

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En el segundo set, Zverev desaprovechó dos bolas de partido con 5-4, pero no perdió los nervios y acabó arrollando al francés en el tie break.

Su próximo rival será el argentino Francisco Cerúndolo, ganador de otro francés, Ugo Humbert, por 6-4 y 6-3. AFP