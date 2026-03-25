El alemán Zverev va al encuentro de Cerúndolo

Este choque entre buenos sacadores se resolvió en dos juegos decisivos, donde Alexander Zverev impuso su mayor experiencia y sangre fría en los momentos clave que deciden los partidos contra el peligroso Quentin Halys.

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En el segundo set, Zverev desaprovechó dos bolas de partido con 5-4, pero no perdió los nervios y acabó arrollando al francés en el tie break.

Su próximo rival será el argentino Francisco Cerúndolo, ganador de otro francés, Ugo Humbert, por 6-4 y 6-3. AFP