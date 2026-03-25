Coco Gauff clasifica a las semifinales

La #4 del mundo, Coco Gauff, alcanza así por primera vez esta ronda en el torneo floridano als eliminar a Belinda Bencic.

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Tras un primer set disputado, en el que Gauff logró dos quiebres por uno de Bencic, la número cuatro mundial se hundió en la segunda manga.

Su servicio, sólido hasta el momento, se vino abajo y empezó a multiplicar los errores no forzados ante una Bencic agresiva desde el fondo de la pista. Ambas tenistas ofrecieron una gran batalla en el último set, con puntos espectaculares.

Pero fue Gauff, alentada por el público de Miami, quien acabó imponiéndose al lograr un break decisivo en el penúltimo juego. En semifinales se enfrentará a la checa Karolina Muchova, que venció a la joven canadiense Victoria Mboko por 7-5 y 7-6 (7/4). AFP