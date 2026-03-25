Tenis
25 de marzo de 2026 - 12:53

Coco Gauff clasifica a las semifinales

Cori Dionne "Coco" Gauff, tenista estadounidense de 22 años.
Cori Dionne "Coco" Gauff, tenista estadounidense de 22 años.015446+0000 RICH STORRY

La estadounidense Coco Gauff se clasificó este martes para las semifinales del WTA 1000 de Miami al vencer a la suiza Belinda Bencic por 6-3, 1-6 y 6-3, en dos horas y 15 minutos.

Por ABC Color

La #4 del mundo, Coco Gauff, alcanza así por primera vez esta ronda en el torneo floridano als eliminar a Belinda Bencic.

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Tras un primer set disputado, en el que Gauff logró dos quiebres por uno de Bencic, la número cuatro mundial se hundió en la segunda manga.

Su servicio, sólido hasta el momento, se vino abajo y empezó a multiplicar los errores no forzados ante una Bencic agresiva desde el fondo de la pista. Ambas tenistas ofrecieron una gran batalla en el último set, con puntos espectaculares.

Pero fue Gauff, alentada por el público de Miami, quien acabó imponiéndose al lograr un break decisivo en el penúltimo juego. En semifinales se enfrentará a la checa Karolina Muchova, que venció a la joven canadiense Victoria Mboko por 7-5 y 7-6 (7/4). AFP