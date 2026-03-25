Groenewegen sigue de dulce en Brujas y gana ante Philipsen

Groenewegen vive su semana fantástica de triunfos. Se impuso en la clásica Bredene, en el G.P. Monseré y este miércoles en la Vuelta a Brujas mostrando una punta de velocidad que aproxima al ciclista de Amsterdam, de 32 años, a sus mejores momentos, cuando logró un total de 6 victorias en el Tour de Francia.

El ciclista del Unibet ganó la partida in extremis al gran favorito, el belga Jasper Philipsen, despojado de la victoria en las últimas pedaladas. La tercera plaza fue para el alemán Max Kanter (Astana), dentro de un primer grupo que cruzó la línea de meta con un tiempo de 4h.15.58, a una media de 47,56 km/h.

Una cita de velocistas que no pudo contar en la batalla final con el colombiano Sebastián Molano (UAE), afectado por una caída a 20 km de meta tras chocar contra un activista climático. Fue un día de viento, abanicos, con los ciclistas a alta velocidad y constantes cortes en el pelotón

Se esperaba que el viento fuera uno de los enemigos comunes del pelotón en esta zona de Brujas y se presentó de forma virulenta en el sector adoquinado de Brieversweg (1.3 km), lejos de meta, con los primeros cortes.

De nuevo en Damme sopló un viento lateral que despertó los nervios entre los corredores y el gran grupo quedó despedazado, también afectado por varias caídas. Treinta corredores quedaron delante, con algunos favoritos rezagados, como el neerlandés Fabio Jakobsen, lejos de su mejor momento.

A 20 km de meta, más accidentes. Velocistas como el venezolano Aular también probaron el asfalto, como Molano, quien pronto se despidió de la opción de repetir en el palmarés. Otros, como Albanese, tuvieron que retirarse de la carrera.

En plena locura siguieron los ataques tratando de evitar una resolución al esprint. Quedó al frente un grupo de 15 corredores que incluía a Groenewegen y Philipsen. Lo intentó el italiano Ballerini a 6 km de meta, sin suerte, y después el alemán Max Walsched (Lidl) a 4, pero ya resultó imposible el despegue.

En la recta de meta, el Alpecin lanzó perfectamente a Philipsen, quien cobró ventaja y se fue directo hacia la gloria, pero apareció a su lado Groenewegen para birlarle la victoria. La cuarta de una temporada fructífera, la número 81 de una próspera carrera profesional.

Groenewegen sucede en el palmarés al colombiano Sebastián Molano, vencedor en 2025.