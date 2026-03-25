Jimmy Gressier buscará el 4 de abril en Lille el récord del mundo de 5 km en ruta

Gressier, que ya ostenta el récord europeo de 5 kilómetros con 12:57, marca que estableció en Lille el año pasado, aspira a batir el récord mundial de 12:49, establecido por el etíope Berihu Aregawi en Barcelona en 2021.

Para Gressier, esta será su primera carrera desde el Campeonato Mundial de Campo a Través celebrado en Tallahassee (Estados Unidos) el 10 de enero. Desde entonces, el francés ha estado entrenando en altitud en Sudáfrica con el objetivo de batir este récord en dos semanas.

"Quiero batir el récord mundial de 5 km en ruta. No sé si lo lograré pero sé que haré todo lo posible para llegar a la cima. Cuido mi alimentación, me acuesto temprano, me mantengo bien hidratado y solo pienso en correr. Nada más me distrae. Esa es mi mentalidad. Estoy persiguiendo el santo grial", dijo Gressier, en declaraciones difundidas por la Federación Europea de Atletismo.

La lista de participantes de la prueba de 5 kilómetros también incluye a otro francés, Yann Schrub, que terminó por debajo del anterior récord europeo de la distancia con 13:00 en la misma carrera, antes de hacerse con el récord europeo de 10 kilómetros en Castellón el mes pasado con 26:43, rebajando dos segundos la marca recientemente establecida por el sueco Andreas Almgren.

Gressier, con esos 12:57 en 5 km en ruta, posee el quinto mejor tiempo de la historia en la distancia. Los cuatro mejores son de los etíopes Berihu Aregawi (12:49) y Yomif Kejelcha (12:50), el ugandés Joshua Cheptegei (12:51) y el keniano Nicholas Kipkorir (12:55).