Miércoles, 25 de marzo de 2026

. También se enviará información previa de los amistosos de preparación para el Mundial que se jugarán este jueves Brasil-Francia, Croacia-Colombia y Chile-Cabo Verde.

Miami (EE.UU.). La bielorrusa Aryna Sabalenka, número uno del mundo, y la kazaja Elena Rybakina, tercera favorita, se enfrentan a las estadounidense Hailey Baptiste y Jessica Pegula, respectivamente, en los cuartos de final del Abierto de Miami (EE.UU.), mientras que en el cuadro masculino el español Martín Landaluce jugará ante el checo y Jiri Lehecka y el noretamericano Tommy Paul al francés Arthur Fils.

Redacción deportes. La estadounidense Mikaela Shiffrin podría certificar su sexta victoria en la Copa del Mundo de esquí alpino tras el gigante de las finales que se están disputando en Lillehammer, prueba que encara con 85 puntos de ventaja en la general sobre la alemana Emma Aicher

Barcelona. A lo largo de 159,5 kilómetros, entre Vila-Seca y Mont Roig del Camp, en la provincia de Tarragona, el ciclista francés del equipo Ineos Grenadiers Dorian Godon defiende este miércoles el maillot de líder de la 105ª edición de la Volta a Cataluña.

Madrid. El inglés George Russell (Mercedes), líder del Mundial de Fórmula Uno -ganador en Australia y del sprint de Shanghái-, y su compañero, el italiano Andrea Kimi Antonelli, vencedor en China y que lo secunda en la general, pretenden confirmar el dominio de su escudería en el Gran Premio de Japón, que se disputa este fin de semana en Suzuka y donde presumiblemente encontrarán la oposición de Ferrari.

- Previa del Gran Premio de Japón, tercera cita del Mundial de Fórmula Uno 2026 y que se disputa en el circuito de Suzuka. (INFOGRAFÍA)

- Washington. Comienza la temporada regular de las Grandes Ligas de Béisbol, que se extenderá hasta el 27 de septiembre.(Foto)

- Volta a Cataluña (hasta 29)(FOTO). Tercera etapa entre Mont-roig del Cam y Vila-Seca, en la provincia de Tarragona, con un recorrrido de 159,4 kilómetros.

- Finales de la Copa del Mundo, en Lillehammer (Noruega). Gigante femenino (08.30 y 11.30 GMT) y eslalon masculino (9.30 y 12.30 GMT).

- Previas de los amistosos Brasil-Francia, Croacia-Colombia y Chile-Cabo Verde

- Previa general de la repesca mundialista de la zona europea

- Previas del Gran Premio de Estados Unidos, 3ª cita de los Mundiales de velocidad y que se disputa en el Circuito de las Américas, en Austin, Texas.

- Campeonatos del Mundo, en Praga (hasta 28)(FOTO). Programas cortos femenino y parejas

- Torneo Masters 1.000 y WTA 1.000 de Miami (EEUU) (hasta 29). (FOTO)

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Redacción EFE Deportes