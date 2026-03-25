Rybakina remonta a Pegula para alcanzar las semifinales

Elena Rybakina, #2 del mundo, se impuso a Jessica Pegula, #5, por 2-6, 6-3 y 6-4 en 2 horas y 16 minutos y logró su quinta victoria consecutiva contra la tenista local.

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La kazaja, que nunca ha ganado el torneo de Miami pese a alcanzar la final en dos ocasiones (2023 y 2024), se ha convertido en la némesis de Pegula.

Este año la eliminó en semifinales del Abierto de Australia y en cuartos de final del WTA 1000 de Indian Wells. Pero el triunfo de este miércoles fue más complicado, puesto que tuvo que remontar un set y levantar cuatro bolas de rotura en el segundo para acceder a las semifinales, donde podría reeditar la final del pasado Indian Wells contra la #1 del ranking, la rusa Aryna Sabalenka, si esta vence hoy a la estadounidense Hailey Baptiste (#45).

Pegula se mostró dominadora en la primera mitad del partido, especialmente en la primera manga, cuando ganó un 93 % de los juegos con su primer servicio, por un 58 % de su rival, y aprovechó 3 de las 5 oportunidades de rotura de las que dispuso.

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Estuvo a punto adelantarse de nuevo en el segundo set cuando gozó de tres bolas de ‘break’ con 2-2 en el marcador, gracias a tres remates en la red seguidos fallados por Rybakina. Sin embargo, la #2 del mundo salvó su saque y, motivada por lo que acababa de levantar, rompió inmediatamente después a Pegula y defendió su servicio hasta llevarse el set.

Rybakina volvió a quebrar a Pegula en el tercero, donde las tornas cambiaron y fue ella la que dispuso de la mayoría de opciones de rotura (5-1) , aunque ninguna de las dos ganó de nuevo un juego al resto. “Siempre es muy difícil contra Jessica (Pegula), empezó muy bien. Tuve que adaptarme para remontar”, dijo Rybakina a pie de pista tras su triunfo. EFE