Shiffrin se lleva su sexto gran Globo de Cristal e iguala a Moser-Pröll

Shiffrin, que con anterioridad ganó el gran Globo de Cristal en cinco ocasiones (2017, 2018, 2019, 2022 y 2023), superó en la general a la austríaca Emma Aicher, en una carrera en la que se impuso la canadiense Valerie Grenier.

La estadounidense llegaba a la última prueba de la temporada con 85 puntos de ventaja, sobre Aicher, que debía, en cualquier caso, ganar la carrera y no le hubiese valido un hipotético segundo puesto.

Shiffrin acabó con un total de 1410 puntos, 87 más que Aicher, y capturó por sexta vez el gran Globo de Cristal, igualando el récord histórico de la austriaca Annemarie Moser-Pröll, la gran campeona de los años 70.

Tras imponerse en la prueba de eslalon del martes, la estadounidense elevó a 110 su propio récord histórico absoluto en la competición de la regularidad, en la que había capturado por novena vez la bola de cristal de esta especialidad.

La prueba de hoy se resolvió con la canadiense Valerie Grenier en cabezan (2.16.79 segundos), seguida de la noruega Mina Fuerst Holtmann, con 2.17.22, y la austriaca Julia Scheib, que ya había asegurado matemáticamente el Globo de Cristal de la disciplina y fue tercera, tras marcar 2.17.36.