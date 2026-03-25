Un activista climático provoca la caída de Molano en la Vuelta a Brujas

Según refleja Sporza, el accidente lo provocó el conocido activista climático Wouter Mouton, que ya había protagonizado varios incidentes en carreras y en la final de la Copa del fútbol neerlandés.

El activista se sentó en una zona de empedrado a unos 20 km de meta cuando se aproximaba el primer grupo del pelotón, lo que provocó que un motociclista de carrera tratara de expulsarlo hacia la cuneta. No dio tiempo a realizar la maniobra para despejar la carretera y un grupo de corredores se fueron al suelo.

La policía intervino de inmediato para interrogar a Mouton, que suele causar incidentes en competiciones deportivas.