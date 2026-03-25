Polideportivo
25 de marzo de 2026 - 14:00

Un activista climático provoca la caída de Molano en la Vuelta a Brujas

Imagen sin descripción

Redacción deportes, 25 mar (EFE).- El colombiano Juan Sebastián Molano (UAE) sufrió una caída en la Vuelta a Brujas provocada por la acción de un activista climático que irrumpió en la carretera provocando el desconcierto de los corredores.

Por EFE

Según refleja Sporza, el accidente lo provocó el conocido activista climático Wouter Mouton, que ya había protagonizado varios incidentes en carreras y en la final de la Copa del fútbol neerlandés.

El activista se sentó en una zona de empedrado a unos 20 km de meta cuando se aproximaba el primer grupo del pelotón, lo que provocó que un motociclista de carrera tratara de expulsarlo hacia la cuneta. No dio tiempo a realizar la maniobra para despejar la carretera y un grupo de corredores se fueron al suelo.

La policía intervino de inmediato para interrogar a Mouton, que suele causar incidentes en competiciones deportivas.