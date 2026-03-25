Un error del brasileño Pinheiro da el título y el Globo del eslalon a su amigo McGrath

En la prueba de este miércoles, el vencedor fue el también noruego Timon Haugan, seguido por el suizo Loic Meillard y el finlandés Eduard Hallberg, segundo y tercero, respectivamente a 0.44 y 1:03 del ganador que paró el crono en 2:03.75.

La cuarta posición fue para otro compatriota de McGrath, Henrik Kristoffersen, a 1.12 de Timon.

McGrath se clasificó este miércoles en la octava posición, a 1.79 de Haugan. Sin embargo, fue suficiente para hacerse con Globo del eslalon tras el error cometido por el sudamericano.

Por su parte, el suizo Marco Odertmatt - que no compite en el eslalon- ya tenía en el bolsillo el Gran Globo de Cristal de la clasificación general de la Copa del Mundo, pero se cayó el martes en el gigante y no pudo hacer el pleno por tercer año consecutivo.

Pinheiro y McGrath llegaban a las pistas olímpicas de Lillehammer, donde en 1994 se disputaron los Juegos, al frente de la clasificación general del eslalon, con McGrath liderando con 552 puntos y Pinheiro segundo con 511.

La carrera del líder no fue buena. Atle Lie McGrath con un segundo tramo del descenso muy malo, se situó en la cuarta plaza por momentos a la espera de lo que hiciera Pinheiro, nacido en Oslo. Necesitaba ser al menos tercero para asegurar el Globo de la especialidad. Todo estaba en manos de Lucas.

El brasileño salía inmediatamente después e hizo un caballito nada más iniciar la bajada dejando a su amigo y antiguo compañero de equipo noruego, el título casi servido.

El error, incluso, deja al sudamericano finalmente sin la segunda plaza de la general, pues el francés Clement Noel, quinto hoy, se hace con el subcampeonato.