El alemán Schott, líder en India, con López-Chacarra segundo en su defensa del título

Schott, de 24 años y número 200 en el ránking mundial, hizo 66 golpes, seis bajo el par del DLF Golf, situado en Gurgaon, cerca de Nueva Delhi, con ocho 'birdies' y dos 'bogeys'.

El jugador germano, de 24 años, busca su segundo título en el circuito europeo, después de que estrenara su palmarés el pasado 1 de febrero en Baréin al imponerse al escocés Calam Hill tras dos rondas de desempate.

A pesar de un comienzo irregular, con dos 'bogeys' en los primeros cinco hoyos, López-Chacarra, de 26 años y 149 de la clasificación mundial, se repuso y concluyó el recorrido con siete 'birdies'.

En tercera posición, con -4, se situó el inglés Dan Bradbury, campeón en el Abierto Joburg del circuito europeo el pasado día 8.

Una de las atracciones del torneo es el estadounidense Akshay Bhatia, 22 en el ránking después de su triunfo en el Arnold Palmer Invitational, del PGA Tour, el pasado día 8.

Sin embargo, Bhatia tuvo un mal comienzo y cerró la primera vuelta con +5, con un triple y dos dobles 'bogeys' en los últimos nueve hoyos, después de haber empezado la ronda con tres 'birdies'.

También con +5 finalizó el español David Puig, quien milita en LIV, la liga saudí de golf, que necesita la victoria en la India para saltar al top 50 de la clasificación mundial -ahora es el 75-, lo que le daría billete para el Masters de Augusta, el primer grande de la temporada, que se juega del 9 al 12 de abril.