Jueves, 26 de marzo de 2026

- Además, la selección de Bolivia se enfrenta en México contra Surinam y Jamaica a Nueva Caledonia en la fase de repesca intercontinental

Redacción deportes. Brasil y Francia, lideradas por las estrellas del Real Madrid Vinicius Jr. y Kylian Mbappé, se enfrentan en un amistoso en el Gillette Stadium de Massachusetts durante el último parón de selecciones antes del Mundial en Norteamérica. También se juegan los amistosos Croacia-Colombia y Chile-Cabo Verde.

- Ruedas de prensa de los seleccionadores de Argentina, Lionel Scaloni; de Paraguay, Gustavo Alfaro; y de Ecuador, Sebastián Beccacece, previas a los amistosos Argentina-Mauritania, Paraguay-Grecia y Marruecos-Ecuador.

Redacción Deportes. Neymar, el mayor goleador de Brasil, encabeza la lista de los futbolistas que se han quedado fuera de la convocatoria para los amistosos que disputan las selecciones americanas en la recta final de la preparación para el Mundial, que comenzará el 11 de junio en Ciudad de México. Hasta hoy, solo Colombia mantiene su plantilla intacta para enfrentarse a Croacia y Francia en Estados Unidos.

Miami (EEUU). El italiano Jannik Sinner, número dos del mundo, se enfrenta este jueves en cuartos de final al estadounidense Frances Tiafoe, vigésimo del ranking, mientras que el argentino Francisco Cerúndolo, decimonoveno, se cruza con el alemán Alexander Zverev, cuarto, en busca de un billete para las semifinales.

Barcelona. La cuarta etapa de La Volta a Cataluña conduce al pelotón de Mataró (Barcelona) al puerto de montaña de Vallter, de categoría especial, donde la prueba que lidera el francés Dorian Godon (Ineos Grenadiers), ganador de dos de las tres jornadas disputadas, termina a 2.110 metros de altura, pero con los focos centrados en el danés Jonas Vingegaard (Visma) y en el belga Remco Evenepoel (Red Bull-Bora).

- Ruedas de prensa previa al Gran Premio de Japón, tercera cita del Mundial de Fórmula Uno 2026 y que se disputa en el circuito de Suzuka (FOTO).

- Sorteo de la fase de clasificación para el Europeo masculino de España, Portugal y Suiza 2028 (18.00 GMT, Museo Real del Tesoro, en Lisboa)

- Volta a Cataluña. Cuarta etapa, de 174 kilómetros. entre Mataró y la estación invernal de Vallter en los Pirineos. (Texto) (Foto)

. El colombiano Einer Rubio (Movistar Team) explica a EFE cómo afronta esta temporada el exigente reto de disputar el Giro de Italia, el Tour de Francia y la Vuelta a España con el objetivo de dejar aparcada la lucha por la clasificación general y centrarse en cazar etapas.

- Con la participación de deportistas de diversos países, comienza en Montevideo la edición 81 de la Vuelta Ciclista del Uruguay, principal prueba de ciclismo del país sudamericano.

- Repesca del Mundial 2026 zona europea (semifinales)(-1 GMT): Turquía-Rumanía (18:00), Italia-Irlanda del Norte (20:45), Gales-Bosnia (20:45), Polonia-Albania (20:45), Ucrania-Suecia , Eslovaquia-Kosovo (20:45), República Checa-Irlanda (20:45) y Dinamarca-Macedonia del Norte (20:45).

- Repesca Mundialista en México (-1 GMT): Bolivia-Surinam (23:00)

- Rueda de prensa Ecuador en Butarque, en el estadio del Leganés. (18:00 GMT)(FOTO)(VÍDEO)

- Concacaf: R. Dominicana-El Salvador (1.00)

- DP World Tour. Abierto de la India, en el DLF G&CC, de Nueva Deli (hasta 29).

- PGA Tour. Abierto de Houston, Texas (EEUU) (hasta 29).

- Ruedas de prensa previas al Gran Premio de Estados Unidos, 3ª cita de los Mundiales de velocidad y que se disputa en el Circuito de las Américas, en Austin, Texas.

- Rueda de prensa con la presidenta del COI, Kirsty Coventry para informar del Comité Ejecutivo en el que, entre otros asuntos, se analizarán las novedades del proceso "Preparados para el futuro" en el que se evaluarán los retos y las oportunidades actuales del movimiento olímpico (15.15 GMT)

- Campeonatos del Mundo, en Praga (hasta 28)(FOTO). Programa corto masculino (10.30 GMT) y programa libre de parejas (17.15 GMT)

- Torneo Masters 1.000 y WTA 1.000 de Miami (EEUU) (hasta 29). (FOTO)

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Redacción EFE Deportes