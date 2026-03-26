La carrera de fondo de Einer Rubio para cazar etapas en las tres grandes vueltas

El corredor de Chíquiza, de 28 años, ha elegido la Volta Ciclista a Catalunya, que se disputa entre el 23 y el 29 de marzo, como el primer test para competir en las grandes vueltas de tres semanas del calendario.

Rubio, que en 2025 acabó octavo en la general del Giro de Italia y logró un 31º puesto en la general del Tour, prepara su calendario con calma, sin prisas, consciente de las particularidades de su plan.

"En realidad lo estoy preparando de manera tranquila. A diferencia de otros años tengo que empezar muy tranquilo, preparar el cuerpo poco a poco, sin nada de estrés, porque luego las tres grandes estarán cargadas de estrés, de mucha carga física", explica en declaraciones a EFE el corredor del Movistar desde la Volta.

La idea de tomar la salida de las tres grandes vueltas por etapas del calendario surgió en octubre pasado junto a su entrenador en el Movistar Team, Xabier Muriel. "Al ser un escalador tan fondista, a Einer la idea le motivó", explica en una conversación telefónica con EFE el preparador vasco.

Su entrenamiento de cara a los tres objetivos del año será muy diferente al de otras temporadas, cuando buscaba situarse en un buen puesto de la clasificación general.

Einer podrá reservarse en aquellas etapas que no se adapten a sus características, como contrarrelojes o jornadas en las que los favoritos se jueguen el maillot de líder, y deberá focalizarse en aquellas etapas de montaña que se adecuen a sus características.

"Es un superdotado genéticamente. Es un escalador puro y es muy fondista. Cuantos más metros de desnivel hay y más fatiga acumula el pelotón, es cuando sale el mejor Einer", precisa Muriel.

Por ello, su entrenador prevé que la mejor versión del colombiano llegará a partir de la tercera semana de cada una de las tres grandes vueltas. "Le quitaremos la presión de estar peleando en la general para que tenga frescura en la lucha por las etapas", añade Muriel.

Mientras tanto, Rubio busca en las carreteras de Cataluña "coger el ritmo y meterle kilómetros en las piernas" sin estar pendiente de la general.

Después de la Volta, regresará a Colombia para rematar su preparación en altura antes de afrontar el Giro de Italia, donde en 2023 ya ganó una etapa recortada entre Le Châble y Crans Montana.

El colombiano no renuncia a nada y aspira a cerrar el año con tres victorias de etapa en las tres grandes. "El sueño que tengo es lograr victorias de etapa en cada una de las tres grandes. Es el sueño personal, ya sea en el Giro, el Tour o la Vuelta iremos a por el mismo objetivo: buscar una etapa", remacha.

Y de paso intentará dar una alegría al ciclismo colombiano, algo huérfano de referentes después de los años dorados de Egan Bernal, Rigoberto Urán y Nairo Quintana, que se retirará al final de la presente temporada.

"El ciclismo hoy en día es mucho más difícil, pero hay que seguir intentándolo. Necesitamos más apoyo por parte de los colombianos hacia los jóvenes e inculcarles el deporte para que salga otro gran ciclista en el día de mañana", reflexiona Rubio.