Primoz Roglic, Juan Ayuso e Isaac del Toro, entre los favoritos de la Itzulia

Estos serán algunos de los ciclistas que componen la destacada participación de esta vuelta al País Vasco, que se celebrará entre los días 6 y 11 de abril, con un recorrido montañoso que afrontará el ascenso a 29 puertos de montaña y una distancia global de 810 kilómetros.

La confirmación de los participantes ha tenido lugar en un acto celebrado este jueves en la localidad de Bergara, donde se ha certificado también la comparecencia de los mejores equipos del mundo para un total de 22 formaciones que disputarán esta carrera que goza de la máxima categoría UCI WoldTour.

Isaac del Toro, ganador este año de la Tirreno-Adriático, 15 títulos la pasada temporada y con el equipo UAE respaldándole, se presenta como otro de los claros candidatos a ganar, junto a la joven promesa francesa Paul Seixas, podio en el último campeonato de Europa ganado por Tadej Pogacar y segundo en la Strade Bianche de este año.

Otros corredores de primer nivel que recorrerán las carreteras de esta 65 edición de la Vuelta al País Vasco son los de Mikel Landa, Peio Bilbao, Álex Aranburu y Jon Izagirre, éste en su año de despedida, que llegará al frente de Cofidis.

La Itzulia celebrará tres de sus seis etapas por carreteras vizcaínas, dos en Gipuzkoa y otra más en Navarra, con salida en Bilbao en la modalidad contrarreloj y la llegada en una montañosa jornada que terminará en Bergara (Gipuzkoa). La prueba reina será la penúltima que recorrerá Eibar (Gipuzkoa).