Vernon: "Es especial porque es la primera victoria de etapa del NSN en una Volta"

Vernon fue el más rápido de una etapa que se decidió al esprint después de que la organización anulase la ascensión al puerto de Vallter 2000 debido a las fuertes rachas de viento que había en la meta.

"Es un día muy especial. Mi primera victoria como profesional fue en la Volta del año 2022 con el Quick Step. Y hoy he dado la primera victoria para NSN en una Volta; es especial", afirmó.

Vernon forma parte del equipo que lleva el nombre de una empresa cofundada por el exfutbolista Andrés Iniesta, quien hace unos meses compró la licencia del Israel Premier Tech de la mano del fondo de inversión hispano-suizo Stoneweg.

Sobre la etapa que ganó este jueves, la tercera de su carrera en la Volta, señaló que su equipo quería controlar el grupo para luchar por la victoria al esprint, algo que consiguió tras superar a Dorian Godon (Ineos Grenadiers) y a Tom Pidcock (Pinarello-Q36.5).

"El pelotón ha ido con un ritmo más bajo de lo habitual, lo que ha permitido que la victoria de etapa se disputara entre los ciclistas más rápidos", analizó.