Viernes, 27 de marzo de 2026

Miami (EE.UU.). El italiano Jannik Sinner, número 2 del mundo, juega contra el alemán Alexander Zverev o el argentino Francisco Cerúndolo, y el checo Jiri Lehecka frente al francés Arthur Fils este viernes en las semifinales del ATP Masters 1.000 de Miami (Estados Unidos).

Redacción Deportes. La Volta a Cataluña afronta este viernes la quinta etapa, un recorrido de 155,3 kilómetros que termina de nuevo en alto, en el Coll de Pall, de 2.085 de altura. Lidera la prueba el francés Dorian Godon, del INEOS Grenadiers.

Redacción deportes. Las clásicas ciclistas belgas vuelven este viernes con la disputa de la 68 edición de la E3 Saxo Classic, un "mini Tour de Flandes" que se disputa con salida y meta en Harelbeke con un recorrido de 209 kilómetros en la que parte como favorito el neerlandés Mathieu van der Poel.

Redacción deportes. El Gran Premio de Japón, tercera cita del Mundial de Fórmula Uno 2026, comienza este viernes con las dos primeras sesiones de entrenamientos libres en el circuito de Suzuka, al que Mercedes llega tras dominar el inicio de campeonato con sus dos pilotos al frente de la general, el británico George Russell y el italiano Andrea Kimi Antonelli.

Redacción deportes. Los entrenamientos libres dan este viernes el pistoletazo de salida al Gran Premio de Estados Unidos, tercera cita de los Mundiales de velocidad y que se disputa en el Circuito de las Américas, en Austin, Texas, al que se presentan como líderes el italiano Marco Bezzecchi (MotoGP) y los españoles Dani Holgado (Moto2) y Máximo Quiles (Moto3).

Miami (EE.UU.). El póster oficial del Mundial 2026 nace como un llamado a la unidad, según explicaron en una entrevista con EFE los artistas de Canadá, Estados Unidos y México que dieron vida a la obra y que destacan que la pieza trata de tender puentes entre las naciones participantes por encima la creciente polarización y los conflictos globales.

- Entrenamientos libres 1 (02:30-03:30) y 2 (06:00-07:00) del Gran Premio de Japón, tercera cita del Mundial de Fórmula Uno 2026 y que se disputa en el circuito de Suzuka. (FOTO)

- Euroliga. 34ª jornada: Partizan-Valencia Basket, Barça-Estrella Roja (FOTO) y Kosner Baskonia-Hapoel Tel Aviv (FOTO) (19.30 GMT)

- Liga Endesa. Última hora de los partidos de la jornada 24 Río Breogán-BAXI Manresa, UCAM Murcia-Surne Bilbao, Coviran Granada-Hiopos Lleida y Bàsquet Girona-Real Madrid.

- NBA: Indiana Pacers-Los Angeles Clippers (23.00 GMT), Boston Celtics-Atlanta Hawks y Cleveland Cavaliers-Miami Heat (23.30), Memphis Grizzlies-Houston Rockets y Oklahoma City Thunder-Chicago Bulls (00.00), Toronto Raptors-New Orleans Pelicans (00.30), Denver Nuggets-Utah Jazz (01.00), Golden State Warriors-Washington Wizards y Portland Trail Blazers-Dallas Mavericks (02.00) y Los Angeles Lakers-Brooklyn Nets (02.30).

- Volta a Cataluña (España). Quinta etapa, entre la Seu d´Urgell y La Molina-Coll de Pal, de 155,3 kilómetros.

- E3 Saxo Classic, en Harelbeke (Bélgica)

- Partidos amistosos: Jordania-Costa Rica (13.00 GMT), Rusia-Nicaragua (16:30), Sudáfrica-Panamá (17:00), Arabia Saudí-Egipto (17:30), Grecia-Paraguay (19:00), Argelia-Guatemala (19:30), Países Bajos-Noruega (19:45), Suiza-Alemania (19:45), Inglaterra-Uruguay (19:45) (FOTO), España-Serbia (20:00) (FOTO), Marruecos-Ecuador, en Madrid (20:15) y Argentina-Mauritania (23:15) (FOTO).

- INTERNAS. FIFA Series. Venezuela-Trinidad y Tobago (10.00 GMT).

- Repesca mundialista en México: Nueva Caledonia-Jamaica (03:00 GMT).

- Previa de la novena fecha del Torneo Apertura uruguayo, que se juega entre el sábado 28 y el lunes 30 de marzo. (Texto)

- Entrevista con los artistas de Canadá, Estados Unidos y México autores del póster oficial del Mundial 2026. (FOTO) (VÍDEO)

- DP World Tour. Abierto de la India, en el DLF G&CC, de Nueva Deli (hasta 29).

- PGA Tour. Abierto de Houston, Texas (EEUU) (hasta 29).

- Entrenamientos libres (14.00 a 21.00 GMT) del Gran Premio de Estados Unidos, 3ª cita de los Mundiales de velocidad y que se disputa en el Circuito de las Américas, en Austin, Texas.

- Campeonatos del Mundo, en Praga (hasta 28) (FOTO). Danza rítmica (10.30 GMT) y programa libre femenino (17.00).

- Torneo Masters 1.000 y WTA 1.000 de Miami (EEUU) (hasta 29). (FOTO)

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Redacción EFE Deportes