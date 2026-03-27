Arrancó con éxito la Expo COP

Desde este viernes, las actividades se multiplican de manera simultánea en distintos escenarios, en el horario de 10:00 a 20:00, con una amplia y variada oferta en diversas disciplinas. La jornada incluye clínicas deportivas, experiencias interactivas y espacios de iniciación, pensados para todo tipo de público.

Entre los atractivos destacados figura el Paseo de Roller y Skate, además de la presentación del DJ internacional Ronald, quien ofrecerá un set de música electrónica a las 19:00, transformando el predio en un espacio de alta energía.

El sábado estará orientado a propuestas recreativas y familiares, con exhibiciones, competencias y el paseo ciclístico previsto para las 10:00. Asimismo, el evento suma “Tardecita”, un espacio que combina deporte, movimiento y entretenimiento al aire libre, generando un ambiente participativo para los asistentes.

Durante el sábado 28 y domingo 29 de marzo, desde las 17:00, el grupo Frenesí subirá al escenario con una propuesta basada en samba y pagode, con shows pensados para el disfrute del público.

El domingo arrancará con la Tirikarrera a las 08:00, con modalidades para adultos y niños. Además, se desarrollará el Fitness Challenge, de 10:00 a 12:00, abierto a todo público.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Uno de los ejes principales del evento es el Congreso COP Expo, que ofrecerá 19 conferencias, paneles y cursos enfocados en gestión, marketing, salud, infraestructura, tecnología y turismo deportivo. Está dirigido a estudiantes, profesionales y público interesado en la industria. Cada curso tiene un costo de G. 75.000 y la programación completa se encuentra disponible en el sitio oficial del evento.

Para asistir, el público debe registrarse previamente a través de la plataforma habilitada, donde también se gestionan las inscripciones a las distintas actividades.

El acceso general al evento, así como las exhibiciones deportivas, actividades recreativas, shows y propuestas culturales, es gratuito. En cambio, tienen costo los cursos del congreso y algunas actividades específicas como el paseo de roller y skate, el paseo ciclístico y la Tirikarrera.