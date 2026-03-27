Catalunya, todo a una carta en casa; Atlètic Barceloneta, a defender su mínima renta

Con ambas eliminatorias totalmente abiertas, el buen rendimiento de los dos representantes españoles mantiene intactas sus opciones de alcanzar, por primera vez en su historia, la penúltima ronda de la segunda competición continental.

No lo tendrá fácil ninguno de los dos, como ya quedó patente en los encuentros de ida. El Catalunya firmó un meritorio empate en un duelo en el que supo reaccionar al 6-4 con el que las locales amenazaron con romper el partido al inicio del tercer período.

Más allá de ese arreón, la igualdad marcó los 32 minutos de juego. Un empate que el conjunto graciense tratará ahora de hacer bueno en casa, en un encuentro que medirá su verdadero techo competitivo ante un rival que aspira a disputar sus segundas semifinales consecutivas.

La experiencia de Laura Aarts bajo palos, la inspiración ofensiva de la cañonera Emmerson Houghton y la solidez defensiva serán claves para frenar a un equipo liderado por Morgan Ochoa y Cecily Turner, protagonistas del peligro griego y autoras de siete de los ocho goles de su equipo en la ida.

También sueña con el billete el Atlètic Barceloneta, que ya demostró en el primer asalto su carácter competitivo en la temporada que se estrena en Europa.

Entre el final del segundo cuarto y el inicio del tercero, el Polar Bears rompió el equilibrio (4-4) con un parcial de 1-5 que situó el marcador en un inquietante 5-9.

Cuando el partido parecía encarrilado para el conjunto neerlandés, el equipo de Chus Martín reaccionó con orgullo. Un parcial de 5-0, propio de un equipo grande, permitió al cuadro marinero darle la vuelta al marcador y firmar un 10-9 final que sabe a oro.

Sin embargo, el conjunto barcelonés es consciente de que esa renta mínima no garantiza nada. Evitar las desconexiones que pudieron costarle el partido en la ida y sostener la ventaja serán claves ante un rival acostumbrado a este tipo de escenarios, habitual en temporadas anteriores en la Liga de Campeones.

El premio es mayúsculo para el Atlètic Barceloneta: alcanzar, en su estreno continental, unas semifinales que confirmarían el crecimiento de un proyecto femenino que aspira a situarse a la misma escala de reconocimiento que su equipo masculino.

En el resto de eliminatorias, el campeón de 2024, el Antenore Plebiscito Padova, está contra las cuerdas tras caer por 9-11 ante el BVSC Manna húngaro, que intentará hacer valer esa ventaja para sellar su pase a semifinales. Por su parte, el vigente subcampeón, el Pallanuoto Trieste, defenderá en su piscina el 8-9 logrado en la ida frente al Ethnikos griego.