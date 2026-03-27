Circuito Mundial de Vóley playa: Michelle y Giuli avanzan en México

Las olímpicas volvieron a imponerse ayer en su segundo compromiso por el Grupo E, al derrotar con contundencia por 2-0 a las canadienses Glagau/Thorup, con parciales de 21-17 y 21-12.

En la jornada inaugural ya habían mostrado su solidez al vencer por doble 21-12 a las estadounidenses Tan y Shields.

Este sábado, la dupla guaraní se medirá ante las polacas Lunio y Okla en busca de un lugar en los cuartos de final. La dupla guaraní está muy bien en el torneo, donde hay otras olímpicas como la china Xia Xinyi, las lituanas Paulikene y Raupelyte.

Por su parte, en la rama masculina, Gonzalo Melgarejo y Giuliano Massare se recuperaron tras la caída en su debut y lograron ayer un sólido triunfo sobre los estadounidenses Roberts y Lorenz por 2-0, con parciales de 21-10 y 21-14.

En su estreno, la dupla paraguaya había cedido ante los alemanes Just y Wüst también por 2-0, con marcadores de 18-21 y 16-21.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Al cierre de la edición, buscaban su clasificación a la siguiente instancia enfrentando a los también alemanes Sagstetter J. y Sagstetter B.