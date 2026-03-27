El español López-Chacarra, líder en solitario tras la segunda jornada en India

López-Chacarra, de 26 años y 149 en la clasificación mundial, comenzó la jornada a un golpe del alemán Freddy Schott, el mejor tras la primera ronda, a quien relevó al frente del torneo que se juega en el DLF Golf, situado en Gurgaon, cerca de Nueva Delhi.

Con 69 golpes, tres bajo el par, el jugador madrileño no estuvo tan brillante como en el estreno, pero consolidó sus opciones de repetir victoria a falta de la segunda parte de la prueba.

Después de hacer cuatro 'birdies' y tres 'bogeys', cerró su actuación con un 'eagle', para un total de -8, que le aupó al liderato por delante de Jarvis, con -7, y de su compatriota M.J. Daffue, con -6.

Jarvis, de 22 años y 69 del mundo, fue el mejor del día con 64 golpes, con nueve 'birdies' y un 'bogey, por lo que mantiene intactas su opciones de lograr su tercer título del circuito europeo esta temporada tras sus triunfos en Kenia y Sudáfrica de forma consecutiva.

Algunos jugadores no pudieron completar la jornada por falta de luz, entre ellos el inglés Alex Fitzpatrikc y el danés Jacob Olesen, ambos en cuarta posición, con -5, y con cinco hoyos por jugar, igualados con Schott.

Al no concluir la ronda, no quedó definido el corte, proyectado en +4, resultado momentáneo del estadounidense Akshay Bhatia, 22 en el ránking mundial, aunque con tres hoyos pendientes.