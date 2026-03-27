El NSN Cycling Team, el otro equipo de Andrés Iniesta que brilla en la Volta

Esta compañía de deportes y entretenimiento de la leyenda del fútbol español daría nombre a una escuadra del World Tour de la mano del fondo de inversión hispano-suizo Stoneweg. Meses después de este movimiento, el otro equipo del genio de Fuentealbilla afronta el futuro con optimismo en la Volta Ciclista a Catalunya, donde el velocista Ethan Vernon ha brillado con una victoria al esprint en la cuarta etapa.

Después de anular su vinculación con Israel, la escuadra ya no es noticia por cuestiones extradeportivas. En pocos meses, su situación ha cambiado diametralmente. Ha pasado de ser el foco de las protestas en la pasada Vuelta a España a convertirse en un equipo más en la Volta Ciclista a Catalunya que se disputa en la última semana de marzo.

El proyecto ciclista vinculado a Iniesta mantiene la misma estructura profesional que el curso pasado, con un equipo humano de 170 personas arraigado a Cataluña, pues muchos de sus profesionales viven entre Barcelona y Girona, aunque compite con bandera suiza.

"Muchos de los corredores viven en Girona o Andorra. Muchos incluso chapurrean catalán. Lo ven como un patrocinador muy cercano", explica en una entrevista con EFE el director del equipo, Óscar Guerrero.

Y esas raíces encajan también con las de la NSN (Never Say Never), con sede en Barcelona, y el fondo catalano-suizo Stoneweg, que en 2025 adquirió una participación de la compañía cofundada por el exjugador del Barcelona.

Fue precisamente el fondo dirigido por el andorrano Jaume Sabater el que puso encima de la mesa la opción de que NSN diera el nombre a este equipo tras adquirir la licencia UCI World Tour. Para la compañía del autor del gol de España en la final del Mundial de Sudáfrica era una buena oportunidad, ya que podrían gozar de más visibilidad en la industria del deporte.

"Estamos muy agradecidos de que este sea nuestro espónsor en un momento en el que empiezan los tres años de la licencia World Tour. Además, este año el Tour de Francia empieza en Barcelona y NSN es una empresa catalana. Y todos sabemos lo que significa Andrés para los españoles", añade el director de la escuadra.

Desde la concentración de la Volta, Guerrero reconoce que los ciclistas se sorprendieron cuando descubrieron quién estaba detrás de la empresa. "Eso te da un plus", argumenta.

En lo deportivo, la plantilla está configurada para luchar por triunfos de etapas y sumar los puntos suficientes para situarse cerca de los diez primeros clasificados al final de la temporada.

"Este año nuestro fuerte van a ser carreras de un día, las clásicas y etapas de grandes vueltas con velocistas consolidados", explica Óscar Guerrero, quien precisa que en el ciclismo actual las victorias en carreras World Tour están "muy caras".

Por ello, una de sus bazas para ganar etapas es el eritreo Biniam Girmay, su fichaje estrella para el presente curso. Al ganador de tres etapas en el Tour de 2024 le acompañan otros notables ciclistas que lo arroparán en los momentos clave de la temporada.

Iniesta sigue de cerca sus evoluciones en una inicio de temporada en el que los ciclistas del NSN ya han sumado cinco victorias de etapa, la última de Vernon, que a finales de enero ya se llevó un triunfo en el Santos Tour Down Under, en Australia.

No obstante, el exjugador manchego mantiene un perfil bajo en sus apariciones públicas con el equipo. Estuvo presente en noviembre en la presentación oficial del equipo, celebrada en Barcelona, y en febrero visitó a la escuadra en el Tour de los Emiratos Árabes. En ese encuentro, los ciclistas le regalaron un maillot y una bicicleta de la marca Scott, que Iniesta utiliza para salir a pedalear de vez en cuando. La leyenda del Barça y la selección se ha enganchado al ciclismo.