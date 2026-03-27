El Sabadell contra los cinco goles y contra la lógica para estar en semifinales

El último superviviente español en la segunda competición continental cavó su tumba con un segundo y un último cuarto para el olvido, en los que encajó sendos parciales de 6-3 que dejaron muy tocadas sus opciones de regresar a las semifinales por tercera edición consecutiva.

El golpe europeo llegó, además, en medio de dos derrotas ante el gran dominador del waterpolo español, el Zodiac Atlètic Barceloneta, primero en la final de la Copa del Rey (11-5) y más recientemente en la contundente derrota liguera (8-18), con la que el conjunto vallesano perdió virtualmente la primera plaza de la fase regular de la División de Honor.

Un bache de resultados y confianza que ha generado dudas en el proyecto vallesano tras la profunda reestructuración del pasado verano, con las incorporaciones de Sergi Cabanas, Federico Panerai, Jack Larsen, Rafa Vergara y Martin Famera, fichajes llamados a dar un salto competitivo al equipo pero cuyo rendimiento no ha sido, por ahora, el esperado.

Las dos victorias ante el cuadro galo en la fase de grupos de la 'Champions' (11-12 en la ida y 16-13 en la vuelta) invitaban al optimismo, pero en la ida de estos cuartos de final el Sabadell, pese a llegar a colocarse a un gol (11-10, min. 25), pagó el esfuerzo físico y se desplomó en el tramo final, quedando obligado a ganar por seis tantos o más para voltear la eliminatoria.

El conjunto catalán confía en que Can Llong le dé las llaves para protagonizar un partido casi perfecto en defensa y mejorar su eficacia ofensiva, especialmente en situaciones de superioridad numérica, tras el pobre 5/14 en la ida, si quiere mantener opciones reales ante un Marsella que volvió a evidenciar su potencial ofensivo.

Para ello deberá imponer un ritmo alto que genere dudas en su rival que, sin el español Marc Larumbe, tendrá en el francés Thomas Vernoux, máximo goleador de la ida con cuatro tantos, y en el montenegrino Petar Tesanovic bajo palos, sus principales armas para frenar la remontada.

En el resto de eliminatorias, el Radnicki serbio, que cuenta en sus filas con varios campeones olímpicos y continentales, buscará aprovechar los cuatro goles de ventaja de la ida (10-14) ante el Primorac Kotor montenegrino para alcanzar las semifinales por segunda edición consecutiva.

Por su parte, el Jadran Split croata deberá defender la mínima renta de un gol que logró en la piscina del Panathinaikos griego (10-11), mientras que el BVSC Manna húngaro tiene la situación más cómoda, con pie y medio en la penúltima ronda tras el contundente 14-8 de la ida ante el Oradea rumano.