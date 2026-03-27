Gall: "Estoy muy contento con este segundo puesto"

Gall, que ocupa la segunda posición en la general, a 57 segundos del bicampeón del Tour de Francia, ha cruzado la meta con una ventaja de 10 segundos sobre el francés Lenny Martínez (Bahrain Victorious), tercero, y el alemán Florian Lipowitz (Red Bull-Bora-Hansgrohe), cuarto.

El líder del Decathlon ha admitido que quería "ser agresivo en los primeros metros" de la última ascensión de la jornada, de categoría especial, para evitar los ataques del pelotón, algo que no ha conseguido por el hachazo de Vingegaard a menos de 6 kilómetros de meta.

"Estoy un poco frustrado, pero en cualquier caso Jonas (Vingegaard) estaba delante para ganar la etapa y me centré en sacar segundos a mis otros rivales, lo que me ha permitido conseguir esta segunda posición", ha concluido.