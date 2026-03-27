La reacción de jugadores italianos con el pase de Bosnia enciende la final de la repesca

Tras el partido en el que Italia ganó 2-0 a Irlanda del Norte en la semifinal de la repesca para el Mundial 2026, la RAI, cadena pública italiana, emitió un vídeo en el que varios jugadores seguían la tanda de penaltis entre Gales y Bosnia, eliminatoria que determinó su rival en la final del próximo 31 de marzo.

El penalti que dio la victoria a Bosnia provocó una breve reacción, con puños en alto a modo de celebración, muy criticada tanto en Bosnia como en Italia. Entre ellos Federico Dimarco y Pio Esposito, del Inter de Milán; así como el portero del Tottenham Guglielmo Vicario.

Las imágenes se difundieron rápidamente en redes sociales y medios, especialmente en el entorno bosnio, donde fueron interpretadas como una muestra de falta de respeto.

Algunas de las reacciones sugieren que estos jugadores consideraron más conveniente enfrentarse a Bosnia que a Gales, al percibir al conjunto bosnio como un rival más accesible en comparación.

Uno de los comentaristas de la RAI, el exfutbolista Lele Adani, criticó la retransmisión de esas imágenes, conscientes de la polémica que podían suponer: "Chicos, habíais dicho que no las veríamos y al final las mostráis cuando celebran. Tenemos que celebrar el martes".

Italia se enfrenta a Bosnia y Herzegovina en la final de la repesca europea para el Mundial 2026, un duelo decisivo con el billete al Mundial en juego, cita a la que la 'Azzurra' no acude desde 2014 y a la que Bosnia solo acudió en esa misma edición.

La selección italiana, dirigida por Gennaro Gattuso, alcanzó la final tras imponerse 2-0 a Irlanda del Norte en semifinales, mientras que Bosnia logró su clasificación al superar a Gales en la tanda de penaltis después de empatar 1-1 en Cardiff.