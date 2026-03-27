Lukaku se arriesga a ser apartado si no regresa a los entrenamientos con el Nápoles

El jugador, pese a estar convocado con Bélgica, se descartó de los partidos amistosos contra Estados Unidos y México para recuperar su forma física en Bélgica tras un año marcado por las lesiones.

"Romelu Lukaku no participará en los próximos partidos amistosos de los Diablos Rojos en Estados Unidos contra Estados Unidos y México. Romelu ha optado por concentrarse en el entrenamiento para optimizar aún más su condición física", comunicó el pasado martes la Federación belga de fútbol.

Sin embargo, el atacante del club partenopeo, exjugador de equipos como el Chelsea, el Inter de Milán o el Roma, entre otros, no ha retomado la preparación con el Nápoles que entrena Antonio Conte, su gran valedor a lo largo de su carrera.

La postura del club, que le había pedido que regresara para colaborar en su recuperación, según adelantaron medios italianos, es que si no vuelve a Nápoles antes del martes, podría quedar fuera de la convocatoria para el partido del lunes 6 frente al Milán.

El rendimiento de Lukaku se ha visto afectado por varias lesiones a lo largo de la presente temporada. El delantero belga sufrió en agosto de 2025 una lesión muscular de "alto grado" en el recto femoral del muslo izquierdo, que le mantuvo varios meses de baja y le obligó a seguir un proceso de rehabilitación que ya desarrolló en Amberes (Bélgica).

Tras más de dos meses alejado de los terrenos de juego, regresó progresivamente a los entrenamientos a finales de octubre y en diciembre de 2025 volvió a trabajar con el grupo, después de casi cuatro meses fuera.

Ya en 2026, acumula solo 48 minutos repartidos en seis partidos entre todas las competiciones, aunque logró marcar su primer gol del curso el 28 de febrero ante el Hellas Verona en Serie A, clave para dar la victoria y asentar al equipo en la tercera plaza, de Liga de Campeones.