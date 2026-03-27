Prevc prolonga su dominio y sella en Planica su decimocuarta victoria de la temporada

Redacción Deportes, 27 mar (EFE).- El esloveno Domen Prevc, ya campeón de la Copa del Mundo de saltos de esquí nórdico, logró este viernes y ante su público su decimocuarta victoria individual de la temporada en el circuito al imponerse en la primera de las pruebas programadas en el trampolín de la estación eslovena de Planica.