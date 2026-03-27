Viernes, 27 de marzo de 2026

Redacción deportes. El australiano Oscar Piastri (McLaren) fue el más rápido este viernes en la jornada de entrenamientos libres para el Gran Premio de Japón, el tercero del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Suzuka, donde relegó al segundo y al tercer puesto a los Mercedes del joven italiano Andrea Kimi Antonelli y del inglés George Rusell, líder del campeonato por delante del anterior.

Miami (EE.UU.). El italiano Jannik Sinner, número 2 del mundo, juega este viernes contra el alemán Alexander Zverev, cuarto favorito y que dejó fuera al argentino Francisco Cerúndolo, mientras que el checo Jiri Lehecka se enfrenta al francés Arthur Fils en las semifinales del ATP Masters 1.000 de Miami (Estados Unidos).

Barcelona. La Volta a Cataluña afronta este viernes la quinta etapa, un recorrido de 155,3 kilómetros que termina de nuevo en alto, en el Coll de Pall, de 2.085 de altura, en la que los grandes favoritos, el danés Jonas Vingegaaard, el británico Thomas Pidcock y el belga Remco Evenepoel están llamados a ser los protagonistas para alcanzar un liderato que ostenta el francés Dorian Godon, del INEOS Grenadiers.

Redacción deportes. Las clásicas ciclistas belgas vuelven este viernes con la disputa de la 68 edición de la E3 Saxo Classic, un "mini Tour de Flandes" que se disputa con salida y meta en Harelbeke con un recorrido de 209 kilómetros en la que parte como favorito el neerlandés Mathieu van der Poel.

Redacción deportes. Los entrenamientos libres dan este viernes el pistoletazo de salida al Gran Premio de Estados Unidos, tercera cita de los Mundiales de velocidad y que se disputa en el Circuito de las Américas, en Austin, Texas, al que se presentan como líderes el italiano Marco Bezzecchi (MotoGP) y los españoles Dani Holgado (Moto2) y Máximo Quiles (Moto3).

São Paulo (Brasil). La llegada de Carlo Ancelotti y una nueva gestión en la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) han impulsado el regreso de patrocinadores a la selección con más Mundiales de la historia, tras la desbandada de marcas durante la anterior administración. Por Carlos Meneses

Miami (EE.UU.). El póster oficial del Mundial 2026 nace como un llamado a la unidad, según explicaron en una entrevista con EFE los artistas de Canadá, Estados Unidos y México que dieron vida a la obra y que destacan que la pieza trata de tender puentes entre las naciones participantes por encima la creciente polarización y los conflictos globales.

- Entrenamientos libres 1 (02:30-03:30) y 2 (06:00-07:00) del Gran Premio de Japón, tercera cita del Mundial de Fórmula Uno 2026 y que se disputa en el circuito de Suzuka. (FOTO)

- Euroliga. 34ª jornada: Partizan-Valencia Basket, Barça-Estrella Roja (FOTO) y Kosner Baskonia-Hapoel Tel Aviv (FOTO) (19.30 GMT)

- NBA: Indiana Pacers-Los Angeles Clippers (23.00 GMT), Boston Celtics-Atlanta Hawks y Cleveland Cavaliers-Miami Heat (23.30), Memphis Grizzlies-Houston Rockets y Oklahoma City Thunder-Chicago Bulls (00.00), Toronto Raptors-New Orleans Pelicans (00.30), Denver Nuggets-Utah Jazz (01.00), Golden State Warriors-Washington Wizards y Portland Trail Blazers-Dallas Mavericks (02.00) y Los Angeles Lakers-Brooklyn Nets (02.30).

- Volta a Cataluña (España). Quinta etapa, entre la Seu d´Urgell y La Molina-Coll de Pal, de 155,3 kilómetros.

- E3 Saxo Classic, en Harelbeke (Bélgica)

- Partidos amistosos: Jordania-Costa Rica (13.00 GMT), Rusia-Nicaragua (16:30), Sudáfrica-Panamá (17:00), Arabia Saudí-Egipto (17:30), Grecia-Paraguay (19:00), Argelia-Guatemala (19:30), Países Bajos-Noruega (19:45), Suiza-Alemania (19:45), Inglaterra-Uruguay (19:45) (FOTO), España-Serbia (20:00) (FOTO), Marruecos-Ecuador, en Madrid (20:15) y Argentina-Mauritania (23:15) (FOTO).

- Previa de la novena fecha del Torneo Apertura uruguayo, que se juega entre el sábado 28 y el lunes 30 de marzo. (Texto)

- Entrevista con los artistas de Canadá, Estados Unidos y México autores del póster oficial del Mundial 2026. (FOTO) (VÍDEO)

- DP World Tour. Abierto de la India, en el DLF G&CC, de Nueva Deli (hasta 29).

- PGA Tour. Abierto de Houston, Texas (EEUU) (hasta 29).

- Entrenamientos libres (14.00 a 21.00 GMT) del Gran Premio de Estados Unidos, 3ª cita de los Mundiales de velocidad y que se disputa en el Circuito de las Américas, en Austin, Texas.

- Campeonatos del Mundo, en Praga (hasta 28) (FOTO). Danza rítmica (10.30 GMT) y programa libre femenino (17.00).

- Torneo Masters 1.000 y WTA 1.000 de Miami (EEUU) (hasta 29). (FOTO)

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Redacción EFE Deportes