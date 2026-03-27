Vingegaard: "Honestamente, no esperaba estas diferencias con los rivales"

Vingegaard cruzó en solitario la meta con una ventaja de 51 segundos y 1:01 sobre Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) y Lenny Martínez (Bahrain Victorious), segundo y tercero, respectivamente, y se enfundó el maillot de líder de la ronda catalana.

"Para ser honesto, no esperaba estas diferencias con los rivales. Estoy muy contento con las ventaja conseguida", reconoció tras su victoria de etapa el nuevo líder de la carrera.

Vingegaard dijo que en los primeros kilómetros de la etapa no se encontraba del todo bien, unas sensaciones que mejoraron en la última ascensión, donde su gregario Sepp Kuss le ayudó a lanzar el ataque final a menos de 6 kilómetros de meta.

El líder del Visma, que goza de una ventaja de 57 segundos sobre el segundo en la general, Felix Gall, afronta con ambición la sexta etapa de este sábado, con final en el puerto de primera categoría de Queralt.

"Iré a por otra etapa, pero lo primero es recuperarme porque hay otros grandes corredores en el pelotón", avisó.

El danés, que hace unas semanas ya terminó primero en la general de la París-Niza, demostró con su ataque en el Coll de Pal que está en un gran momento de forma antes de afrontar el Giro de Italia, su primer gran objetivo de la temporada.

Sin embargo, negó que afronte la ronda catalana como un test: "La Volta es una gran carrera, no es una preparación para nada, a mí me gusta ganar las buenas carreras, por eso estoy aquí".