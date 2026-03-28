14-14. El Sabadell empata con el Marsella y queda eliminado de la Eurocopa

Ugo Crousillat, máximo goleador del encuentro con cinco tantos, se erigió como principal responsable de frustrar la remontada del último superviviente español en la segunda competición continental. El Sabadell necesitaba ganar por seis goles o más y en ningún momento dio pie a poder lograrlo.

El segundo y el último cuarto en tierras galas, en los que encajó sendos parciales de 6-3, habían ya dejado muy tocadas las opciones vallesanas de alcanzar las semifinales por tercera edición consecutiva. Desde los primeros minutos quedó claro que la gesta era más un deseo que una realidad tangible.

El cuadro que dirige Quim Colet nunca logró inquietar la cómoda renta visitante ni generar sensación de peligro continuado. Aunque llegó a situarse 4-2 en el arranque del segundo cuarto (min. 9), no pudo mantener ventajas superiores a un gol debido a la inconsistencia de su defensa.

Tras el descanso, el Sabadell dejó de jugar para ampliar diferencias y atacaba para empatar, lo que jugó en su contra. En un acto de orgullo logró ponerse 13-11 a cinco minutos del final, alimentando la esperanza de una hazaña, pero un parcial final de 1-3 le devolvió a la realidad y cerró el definitivo 14-14 que certificó el pase del Marsella a las semifinales.

14 - Keio Sabadell; Lorrio; Famera (2), Asensio (1), Bonet (-), Panerai (2), Valera (-), Barroso (2), Cabanas (1), Averka (2), Pérez (-), Vergara (2), Stewart (2), Carrio (-) y Romeva (p.s).

14 - Marsella: Tesanovic; Larumbe (-), Crousillat (5), Spaic (2), Nagy (-), Vernoux (1), Drasovic (2), Bouet (2), Marion Vernoux (-), Bodegas (1), Vanpeperstraete (-), Kalogeropoulos (-), Gbadamassi (1) y Hovhannysian (p.s).

Árbitros: Michiel Zwart (NED) y Rajmund Fodor (HUN). Mostraron tarjeta amarilla al técnico Quim Colet (min.26) por parte del Keio Sabadell. Eliminados: Kanstantsin Averka por parte del Keio Sabadell y Radomir Drasovic por parte del Marsella.

Incidencias: Partido de vuelta de los cuartos de final de la Eurocopa disputado en la piscina de Can Llong (Sabadell).