El cubano Erick Hernández rompe otro de sus récords de dominio del balón con la cabeza

Hernández concretó esta nueva marca durante una presentación en el hotel Cohíba de la capital cubana y, rompió así su propio récord anterior en este estilo cuando dominó la pelota durante una hora y 20 minutos.

El cubano, conocido como "El Dominador", ingresó por primera vez al libro Guinnes en 2005 por tocar el balón con la cabeza 319 veces durante un minuto.

Desde entonces, ha establecido varias marcas como, el récord mundial con más toques a un balón suspendido en el aire durante una hora con un total de 12.237.

Ostenta también la marca por tocar el balón con la cabeza 351 veces durante un minuto y superó así la marca que estaba en poder del chino Gao Chong, con 341. Además de la de 2009, cuando controló el balón con los muslos durante 1 hora y 28 minutos.

En 2020 repitió su presencia en el Libro Guinness, cuando le dio con la cabeza a la redonda en 188 ocasiones en solo 30 segundos, para batir por uno la anterior marca, que él mismo había homologado en 2011.

Hernández nació en 1966 y practicó fútbol antes de incursionar en la modalidad de dominio del balón.

Comenzó a trabajar las modalidades del dominio del balón en 1994, una tradición que ejerció primero su hermano Douglas, precursor de la especialidad en Cuba.

Desde entonces ha probado su habilidad para tocar el balón con casi todas las partes del cuerpo, logrando marcas de dominio con los muslos, las rodillas, los pies, la cabeza, sentado, de pie o corriendo los 100 metros y el maratón.