Golf: López-Chacarra, cerca de revalidar el título en India

Eugenio López-Chacarra afrontó la penúltima vuelta en cabeza con un golpe de diferencia sobre el sudafricano Casey Jarvis, pero gracias a su buena actuación en los primeros nueve hoyos, con cuatro ‘birdies’ y un ‘bogey’, logró estirar la ventaja al final del día para ponerse con un total de -10.

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Afrontará los últimos 18 hoyos del DLF Golf, situado en Gurgaon, cerca de Nueva Delhi, con cuatro golpes de margen sobre el sudafricano M.J. Daffue y el inglés Alex Fitzpatrick, mientras que el escocés David Law y el alemán Freddy Schott están con -5.

El jugador español tuvo su peor actuación en el torneo, del circuito europeo, con una tarjeta de 70 golpes, dos bajo el par del campo, al completar la segunda parte del recorrido con dos ‘bogeys’ y solo un ‘birdie’.

Sus rivales tampoco estuvieron muy acertados, lo que permitió a López-Chacarra llegar a tener cinco golpes de ventaja, aunque finalmente se redujo a cuatro.

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A falta de la jornada de este domingo, el jugador madrileño, de 26 años y 149 en la clasificación mundial, ve cerca su meta de sumar su cuarto título como profesional.

Estrenó su palmarés en octubre de 2022 en Bangkok, con el primer triunfo de un español en LIV, la liga saudí, y ganó el segundo en Escocia, en el circuito asiático, en agosto de 2023, además de en la India el pasado año.

El jugador con mejor ránking del torneo, el estadounidense Akshay Bhatia, en el puesto 22, no pasó el corte, por lo que quedó eliminado. EFE