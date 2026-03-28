La Cultural necesita ganar ante un Andorra a 8 ocho puntos del desecenso

Los leoneses no ganan un partido desde el 17 de diciembre. Es decir, la Cultural acumula 13 partidos sin ganar y está última a ocho puntos de la salvación.

El técnico local Rubén de la Barrera estrenó su casillero de puntos en su segunda etapa en León con el empate en Castellón (1-1), después de tres derrotas, y se aferra a la mejoría progresiva en el juego que está viendo en su equipo.

Para recibir al conjunto andorrano, con el que los leoneses igualaron en el inicio de 2026 -donde aún no conocen la victoria-, la Cultural contará con la baja de su capitán, el central Rodri Suárez, lo que obligará a De la Barrera a buscarle un acompañante al hispano-croata Matia Barzic, con varias posibilidades al ser la posición más cubierta en la plantilla.

En los primeros encuentros el técnico culturalista empleó a Peru Rodríguez, al que precisamente hizo debutar, pero también podría decantarse por un jugador zurdo para esta posición con las alternativas del portugués Tomás Ribeiro, inédito desde hace nueve jornadas.

También el veterano Eneko Satrústegui que, tras volver de su larga lesión y participar con José Ángel Ziganda, su sucesor en el banquillo, no ha contado con el veterano jugador navarro.

Por su parte, el club del Principado, con las bajas por lesión de Álex Calvo y Edgar González y por los internacionales Áron Yaakobishvili con Hungría y con Min-su Kim con Corea del Sur, llega al choque después de romper una racha de cuatro partidos sin perder con tres victorias y un empate y con la necesidad de recuerar el vuelo y 'jugar' con la ansiedad que tienen los de Rubén de la Barrera.

El equipo andorrano, que cuenta con Carles Manso como cabeza visible de un equipo técnico de trabajo liderado por Gerard Piqué y Jaume Nogués, se enfrenta a un viejo conocido estás últimas temporadas. De hecho, estos dos equipos lucharon por el ascenso directo el curso pasado y fue la Cultural que lo consiguió.

Está temporada ya se han enfrentado dos veces. Primero fue en Copa del Rey, el 3 de diciembre, y los de José Ángel 'Cuco' Ziganda eliminaron a los andorranos, dirigidos ya por Carles Manso, Gerard Piqué y Jaume Nogués, con un contundente 4-2 con goles de 'Pibe', Paco Cortés, Quique Fornos y Lucas Ribeiro.

Por parte andorrana marcaron Jastin García y Théo Le Normand. En la competición doméstico se vieron las caras en Encamp el 10 de enero y el partido, con los mismos entrenadores de entonces, acabó con empate a 1. Se avanzó la Cultural Leonesa con uh gol de Luis Chacón y empató el partido Josep Cerdà.

Eso sí, la situación de la Cultural Leonesa y del FC Andorra ha cambiado y los leoneses están dirigidos por Rubén De la Barrera. Desde la llegada del entrenador gallego han mejorado su juego, pero no tanto los resultados. Aún así, en su último partido empataron a uno contra el Castellón con un gol de penalti de Luis Chacón en el minuto 90 y plantaron cara al Racing de Santander con un 1-2 con doblete de Andrés Martín.

La temporada pasada en León y en Primera RFEF hubo empate a uno Ese empate supuso el ascenso directo de la Cultural a la Liga Hypermotion en aquél equipo dirigido por Raúl Llona.

Carles Manso, con Gerard Piqué y Jaume Nogués a los mandos, prepara rotaciones ya que el miércoles reciben el Málaga y el domingo al Racing de Santander.

Cultural Leonesa: Badía; Víctor García, Barzic, Tomás Ribeiro, Hinojo; Radoja, Thiago Ojeda; Tresaco, Chacón, Lucas Ribeiro y Collado.

FC Andorra: Owono; Carrique, Gael Alonso, Diego Alende, Martí Vilà; Efe Akman, Dani Villahermosa, Théo Le Normand; Olabarrieta, Josep Cerdà; 'Lauti' De León.