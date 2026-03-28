Laurance bate a Schmid y recupera el liderato de la Semana Coppi e Bartali

En una lucha entre los favoritos, el ciclista francés nacido en Calan hace 24 años logró su segunda victoria en la presente edición tras su estreno en la primera jornada. Esta vez ganó el pulso por delante del líder, el suizo del Jayco Alula Mauro Schmid, y del italiano Riccardo Lorello (S.D Padovani), dando tiempo al grupo delantero con un tiempo de 3h.38.25, a una media de 43,8 km/hora.

De esta forma, y a falta de una sola jornada para cerrar esta 41 edición, Laurance toma el mando con opciones de llevarse la clasificación general ante su máximo rival, Mauro Schmid.

Este domingo se disputa la quinta y última etapa entre Cormons y Gemona del Friuli, de 165,5 km. La única dificultad de la jornada será el doble ascenso al Monte Stella (4,6 km al 8.7 %), la segunda cima a 15 de meta.