Lorena Wiebes, candidata al triplete "En los campos de Flandes"

Wiebes, ganadora en las 2 anteriores ediciones, aspira al triplete al mando de un potente SD Worx que cuenta con otras bazas, como la polaca Marta Lach. Para impedir la hazaña de Wiebes, la lista de candidatas es amplia, con equipos de alta calidad, empezando por el Lidl Trek de Elisa Balsamo y Lucinda Brand, o el Alpecin de Charlotte Kool, el Canyon de Chiara Consonni o el FDJ de Elise Chabbey

Dos equipos españoles saltarán a escena, el Movistar con Sheyla Gutiérrez, Arlenis Sierra, Cat Ferguson, Carys Lloyd y Floortje Mackaij, mientras que el Laboral Kutxa Fundación Euskadi lo hará con Idoia Eraso, Van Geloof, Arianna Fidanza, Sara Fiorin, Cristina Tonetti y Catalina Soto.

La clásica belga comienza y termina en la localidad flamenca de Wevelgem y constará de 134,9 km. El recorrido no pasará por la ventosa zona de De Moeren, pero tendrá tramos de tierra, ausentes desde la campaña de 2021, con sectores nerviosos y propensos a los pinchazos como Hill 63, Christmas Truce y The Catacombs.

Tras la zona de sterrato llegarán 5 cotas encadenadas, la última de ellas el Kemmelberg, para luego emprender un rapidísimo regreso por carretera nacional hacia la meta, donde el viento puede ser un aliado o un enemigo.