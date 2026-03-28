NBA: Doncic lidera a los Lakers contra los Nets

El esloveno Luca Doncic, el máximo anotador de la NBA en esta temporada, llevaba ya 24 puntos al descanso.

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Terminó el partido con 41 puntos, ocho rebotes, tres asistencias y tres robos. Austin Reaves aportó 26 puntos y LeBron James sumó 14 puntos, seis rebotes y ocho asistencias.

Los Lakers prolongaron su gran momento de forma y llevan once victorias en sus últimos doce partidos, con su única derrota sufrida contra los Pistons en Detroit.

Los angelinos son terceros en el Oeste (48-26) , por delante de los Denver Nuggets (47-28).

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Para los Nets, hundidos en la penúltima plaza del Este (17-57), Josh Minott fue el máximo anotador con 18 puntos. EFE