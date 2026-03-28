Sabalenka y Gauff definen el título en Miami

La bielorrusa Aryna Sabalenka, #1 mundial, se cobró en las semifinales del jueves la misma víctima que en la final de Indian Wells, la kazaja Elena Rybakina.

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Si en el desierto californiano necesitó llegar al tie break definitivo, en su feudo de Miami Sabalenka despachó a la #2 mundial por 6-4 y 6-3.

“Creo que hice todo bien”, se felicitó Sabalenka tras superar a Rybakina con su mejor arma, el servicio. “Ella jugó muy bien, pero siento que la exigí muchísimo y estoy orgullosa de esta victoria”, afirmó.

En enero, la bielorrusa dejó escapar el primer título de Grand Slam del año en la final del Abierto de Australia, precisamente a manos de Rybakina, pero el sábado podría resarcirse convirtiéndose en la quinta jugadora en completar el Sunshine Double.

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Para ello deberá doblegar a Coco Gauff, presente al fin en la última estación de su torneo local. La #4 mundial firmó el jueves su mejor actuación del torneo venciendo a la checa Karolina Muchova por un doble 6-1.

Criada en Delray Beach, a las afueras de Miami, Gauff nunca había pasado de los octavos ante su público y este año tampoco parecía llegar en su mejor momento, tras retirarse en tercera ronda de Indian Wells por una lesión en el brazo izquierdo.

“Sinceramente, llegué a pensar que no iba a jugar este torneo” , reveló. “Pero si había un torneo que me iba a devolver la alegría y el ritmo, sentía que sería este, por estar en casa, rodeada de mi familia y con la gente apoyando”.

Gauff y Sabalenka se reparten victorias en sus 12 duelos precedentes pero la estadounidense prevaleció en la última final entre ambas el año pasado en Roland Garros. AFP