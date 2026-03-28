Sábado, 28 de marzo de 2026

Redacción Deportes. La bielorrusa Aryna Sabalenka, número 1 del mundo y defensora del título, y la estadounidense Coco Gauff, cuarta del ránking, se enfrentan este sábado en la final del torneo WTA 1.000 de Miami (Estados Unidos).

Redacción Deportes. Con el danés Jonas Vingegaard (Visma) como nuevo líder tras exhibirse el viernes en la subida a la estación de La Molina, la Volta ciclista a Cataluña llega este sábado a la sexta y penúltima etapa, de 158,2 kilómetros entre Berga (Barcelona) y el puerto de Queralt, de primera categoría.

Redacción Deportes. El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), ganador hace dos domingos en China, ha sido el más rápido en los entrenamientos del Gran Premio de Japón, el tercero del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Suzuka, donde los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) marcaron el decimosexto y el vigésimo primero, respectivamente.

Redacción Deportes. El español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26), el hispano-colombiano David Alonso (Kalex) y el español Máximo Quiles (KTM) defenderán este sábado en el Circuito de las Américas, en Austin, Texas, sus primeras plazas logradas el viernes en sus respectivas categorías en la segunda jornada del Gran Premio de los Estados Unidos. Además, se disputa la carrera esprint (20:00 horas CET)

- Previa del Torneo de Candidatos y Candidatas de la FIDE.

- Entrenamientos libres 3 (02:30-03:30 GMT) y sesión de clasificación (06:00-07:00 GMT) del Gran Premio de Japón, tercera cita del Mundial de Fórmula Uno 2026 y que se disputa en el circuito de Suzuka. (FOTO)

- IndyCar Series. 3ª prueba: Gran Premio de Alabama, en el Barber Motorsports Park de Birmingham, Alabama (EEUU). Sesión de clasificación.

- NBA: Milwaukee Bucks-San Antonio Spurs (19.00 GMT), Minnesota Timberwolves-Detroit Pistons (21.30) y Charlotte Hornets-Philadelphia 76ers (22.00), Atlanta Hawks-Sacramento Kings (23.30), Memphis Grizzlies-Chicago Bulls (00.00) y Phoenix Suns-Utah Jazz (03.00).

- Volta a Cataluña. Sexta etapa, de 158,2 kilómetros entre Berga (Barcelona) y el puerto de Queralt, de primera categoría. (FOTO)

- Previa de la 88 edición de la clásica belga "En los Campos de Flandes".

- Partidos amistosos: Senegal-Perú (16:00 GMT) y México-Portugal (02.00 GMT del domongo). (FOTO)

- DP World Tour. Abierto de la India, en el DLF G&CC, de Nueva Deli (hasta 29).

- PGA Tour. Abierto de Houston, Texas (EEUU) (hasta 29).

- Entrenamientos libres (13:40 a 15:40 GMT), sesiones de clasificación (15:50 a 19:20) y carrera esprint de MotoGP (20:00) del Gran Premio de Estados Unidos, 3ª cita de los Mundiales de velocidad y que se disputa en el Circuito de las Américas, en Austin, Texas.

- Mundial de Superbike. 2ª cita, en Portimao (Portugal). Primera carrera.

- Torneo Masters 1.000 y WTA 1.000 de Miami (EEUU) (hasta 29). (FOTO)

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Redacción EFE Deportes