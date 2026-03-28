Vingegaard: "El domingo voy a estar muy atento para intentar mantener el maillot de líder"

Pese a gozar de una ventaja de 1:22 sobre el segundo clasificado, Lenny Martínez (Bahrain Victorious), el bicampeón del Tour de Francia no se fía del circuito por las calles de la capital catalana con las siete ascensiones al castillo de Montjuïc, de segunda categoría.

"Quizás no es la etapa que mejor me encaja a mis características con el circuito. Yo voy a estar muy atento para intentar mantener el maillot de líder. Ese es mi gran objetivo, aunque veremos si se puede ganar la etapa", ha explicado el líder del Visma.

Sobre la victoria de etapa, la segunda que conquista en la presente edición de la Volta tras la conseguida el viernes en el Coll de Pal, Vingegaard ha explicado que ha tenido paciencia para lanzar el ataque definitivo a 2,2 kilómetros del final.

"Yo aún tenía piernas para otro ataque, solo he esperado mi momento para dejarlos atrás. Quiero agradecer el trabajo a mis compañeros", ha añadido el danés, quien ha destacado el descenso de Remco Evenepoel en la penúltima cima antes de escalar Queralt.