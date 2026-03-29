7-3. Los Cougars vencen a los Diablos Rojos y le arrebatan el título

Vencedores de los campeones de México por 14-7 en la fase regular, los Cougars se confirmaron como el mejor equipo al combinar su buen ataque con un dominio de sus lanzadores.

Los Cougars tomaron ventaja en el primer episodio con cuadrangular de Thomas Dillon y los Diablos Rojos empataron en el quinto, cuando el dominicano Bryan González sacó la pelota del cuadro.

En el sexto capítulo el equipo estadounidense explotó a la ofensiva ante el relevista Justin Courtney y anotó seis veces, dos por jonrón del venezolano Claudio Finol, dos por sencillos impulsores de Dillon y Josh Rewaldt, una por doble de Elvis Peralta y una por error del lanzador.

Los mexicanos descontaron una carrera en el séptimo al combinar bases por bolas a Bryan González y Carlos Sepúlveda, con un doble productor de José Marmolejos.

Con un triple de Francisco Mejía y un sencillo de Río Ruiz, los Diablos se acercaron 7-3 en la octava entrada.

Por los estadounidenses, Thomas Dillon bateó de 4-2 con jonrón y dos carreras impulsadas; por los Diablos, Río Ruiz bateó de 4-2 con una carrera empujada.

El juego lo ganó el relevista Art Warren, con una carrera, un hit dos bases por bolas y dos ponches en dos tercios de entrada trabajados, y lo perdió Courtney, quien admitió las seis anotaciones de la sexta entrada.