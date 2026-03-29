Arranca el main draw del Pascuas Bowl en el CIT

La competencia, que se desarrolla tradicionalmente durante la Semana Santa, inicia su fase de main draw en las categorías ITF 18 años y COSAT de 16 y 14, tanto en singles como en dobles, en las ramas masculina y femenina.

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La jornada inaugural contará con una intensa programación distribuida en ocho canchas, con presencia destacada de tenistas paraguayos que buscarán avanzar de ronda ante rivales de toda la región y del circuito internacional.

Entre los duelos más atractivos del primer turno resalta la presentación del colombiano Juan Miguel Bolívar, primer sembrado, ante el brasileño Sidney Emanuel Meneguetti, proveniente de la qualy. Además, el uruguayo Felipe Vázquez (4) enfrentará al paraguayo Roger Gabriel Giménez, mientras que Tomás Moreira tendrá un exigente cruce ante el mexicano Mauricio Schtulmann (7).

La representación nacional también tendrá en acción a Tadeo Luis Ávalos, quien se medirá con el peruano Diego Ignacio Gómez, en tanto que el segundo turno incluirá partidos femeninos con presencia paraguaya, como el de Anabela Arias frente a la brasileña Alicia Reichel y el de Sofía Escobar ante la surcoreana Sera Park.

Por su parte, Victoria López Ocampos (6) debutará frente a la mexicana Hanne Estrada, mientras que en la rama masculina Facundo Escobar chocará con el argentino Estanislao Lassaga.

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En el tercer turno, uno de los encuentros destacados será el del paraguayo Álvaro Ariel Frutos Alonso (2), quien enfrentará al brasileño Mateus Nogueira, además del compromiso de Valeria Santander ante la boliviana Nicole Jiménez.

La jornada se completará con el cuarto turno, donde Ana Julieta López Ocampos buscará avanzar ante la peruana Luciana Luna.

De esta manera, el Pascuas Bowl vuelve a reunir a jóvenes promesas del tenis continental, consolidándose como una de las plataformas más importantes de desarrollo para futuras figuras del circuito profesional.